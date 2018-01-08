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Беларусь ремонтирует казахстанские Су-25

10.01.2018 Военный паритет 113 0
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Самолет Су-25
Самолет Су-25 ВВС Казахстана.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 8 янв. 2018 – Первая партия отремонтированных штурмовиков Су-25 прибыла в Казахстан из Беларуси, сообщило министерство обороны Республики Казахстан.

В прошлом году "558-й Авиационный ремонтный завод" подписал контракт на капитальный ремонт 12 самолетов Су-25 для Казахстана. В начале 2018 года еще три самолета Су-25 поступят в ВВС после капитального ремонта.

Завод зарекомендовал себя как надежный партнер в области ремонта, модернизации и производства самолетов и деталей. Качество и надежность выполнения работ получили широкое признание в более чем 30 странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

Су-25 (код НАТО Frogfoot) выпускался акционерным обществом "КБ Сухого" в Москве и Новосибирским авиационным производственным объединением. В настоящее время ВВС Казахстана имеют парк из 12 боевых самолетов Су-25 и двух учебно-боевых Су-25УБ, которые были переданы из наличия ВВС России в конце 1990-х годов.
08.01.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Белоруссия
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Су-25
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Минoбороны РФ
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