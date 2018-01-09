Создана единая команда по фрегату Тип 31



Возможный облик фрегата в представлении компании Babcock.

Источник: www.babcockinternational.com Возможный облик фрегата в представлении компании Babcock.Источник: www.babcockinternational.com

"Военный Паритет", 9 янв. 2018 – Компании Babcock, Thales, BMT, Harland & Wolff и Ferguson Marine объединились в "Команду 31" для создания консорциума по программе фрегата Тип 31.

Babcock будет выступать в качестве лидера и управлять программой, Thales будет нести общую ответственность за разработку основного бортового электронного оборудования.

Генеральный директор Babcock Арчи Бетел заявил: "Команда 31" позволит "Бэбкоку" и "Фалесу" использовать опыт программы "Альянс авианосцев" и применить их в новой и высокопрофессиональной команде вместе с Harland & Wolff, BMT и Ferguson Marine".

Виктор Чавес, генеральный директор Thales UK, заявил: "Thales UK рада работать с Babcock и нашими партнерами в составе Team 31. Мы признаем разнообразие ролей, ожидаемых для Tип 31e, и вместе создадим инновационные и гибкие возможности для Королевского флота на основе лучших британских и мировых технологий в архитектуре открытой системы, которая обеспечит долгосрочное оптимальное соотношение цены и качества".

Фрегат Tип 31e заменит пять фрегатов Королевского флота типа 23. Остальные восемь Тип 23 будут заменены кораблями Тип 26. Фрегаты Тип 31е будет выполнять такие функции, как выполнение обязанностей эскорта флота в домашних водах, выполнение задач в Южной Атлантике, Карибском бассейне и Персидском заливе, а также обязательств Великобритании в отношении НАТО в Средиземноморье. Экипаж от 80 до 100 мужчин и женщин, конструкция "должна быть достаточно гибкой, чтобы интегрировать в себя перспективные разработки в области технологий, в том числе беспилотные системы и новое оружие", говорится в сообщении министерства обороны.

Корабли будут построены модульным способом, что позволит разделить обязанности между верфями по всей стране, сборка, скорей всего, будет осуществляться в Шотландии. Адмирал сэр Филипп Джонс, Первый морской лорд и начальник военно-морского штаба, заявил: "Благодаря проекту авианосца класса Queen Elizabeth мы доказали всему миру - и нам самим - что у Британии все еще есть то, что нужно, чтобы стать великой морской индустриальной державой. Национальная стратегия судостроения направлена на укрепление национальной промышленной базы, которая может поддерживать рост региональной экономики, а также укреплять нашу национальную безопасность. В рамках программы общего назначения фрегат Тип 31e королевского флота также будет отвечать требованиям экспортного рынка, чтобы помочь поддержать наши амбиции. Это будет захватывающая история, которая даст нам историческую и жизненно важную возможность увеличить корабельный состав королевского флота в предстоящие десятилетия".

"Бэбкок" изначально предлагал проект на основе "Arrowhead 120", в то время как BMT предлагал Venator 110, теперь обе компании пришли к соглашению, что будут изучать оба проекта для определения наилучшего варианта.

Крейг Локхарт, управляющий директор военного отделения Babcock, заявил: "Бэбкок" и BMT будут тесно сотрудничать для создания прочного альянс разработчиков". Джереми Бервик, управляющий директор по оборонным системам BMT, заявил:

"Это начало более глубоких стратегических отношений с "Бэбкоком", основанное на многолетнем совместном успешном сотрудничестве как с королевским флотом, так и с флотами по всему миру. Программа T31e является катализатором, где превосходная конструкция, высочайший уровень инноваций и твердая уверенности в наших возможностях являются залогом общего успеха. Соглашение обеспечит прочную основу для понимания и удовлетворения различных потребностей многих других флотов, не только британского".

Тони Дуглас, главный исполнительный директор DE & S, заявил: "Программа Tип 31e будет управлять всеми новшествами в условиях, когда мы установили жесткие ограничения по времени и затратам. Коллективная задача для DE & S и промышленности – строить Tип 31e другим, более инновационным способом, чем раньше".