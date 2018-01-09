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Как израильский разведчик превратил работу в бизнес

10.01.2018 Военный паритет 114 0
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Аэростатная система Crow1
Аэростатная система Crow1 (гражданская модель известного аэростата SkyStar 180).
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 9 янв. 2018 – Разработчик и производитель аэростатных систем компания RT LTA Systems Ltd недавно завершила поставку своей первой аэростатной системы Crow1 неназванному европейскому заказчику. Crow1 является гражданской моделью известного аэростата SkyStar 180 и будет использоваться клиентом для миссий безопасности.

Изделие представляет собой малогабаритный мобильный аэростат, предназначенный для использования гражданскими клиентами для обеспечения безопасности, защиты инфраструктуры, общественной безопасности, защиты VIP-персон и контроля толпы, идеально подходит для постоянного наблюдения и связи в течение длительных периодов времени с минимальными затратами.

Тактическая аэростатная система Skystar 180 представляет собой малогабаритный высокомобильный аэростат, предназначенный для тактической системы обороны и безопасности ближнего радиуса действия, а также для обеспечения общественной безопасности, нужд полиции и иных военных применений. Система размещена на буксируемом прицепе, аэростат оснащен стабилизированной дневной/ночной оптико-электронной системой, подвешенной под аэростатом. Аэростат заполнен гелием, привязан к земле, управление ведется через портативную наземную станцию управления (PGCS).

Рами Шмуэли, генеральный директор RT: "Мы гордимся тем, что предоставили клиенту в Европе первую "Кроу-1" и видим большой потенциал на европейском рынке. Использование аэростата это эффективное решение для обеспечения безопасности, поскольку напоминает возведение наблюдательной башни площадью 1500 футов всего за 20 минут и при удивительно низкой стоимости эксплуатации 10 долларов в день. Эта башня может оставаться стабильной в течение нескольких дней, фокусируясь на конкретной цели и обеспечивая постоянную безопасность. Никакие другие системы, как пилотируемые, так и беспилотные, не могут сравниться по экономической эффективности с аэростатами".

RT LTA Systems Ltd. является мировым лидером в разработке и производстве аэростатов SkyStar ™ для использования в разведке, наблюдении и связи. SkyStar это автономная, универсальная, легко переносимая, экономичная тактическая система, состоящая из наземной станции управления и системного модуля, троса, легкой воздушной платформы, стабилизированного набора датчиков.

Согласно опросу Market and Markets, RT LTA была выбрана в качестве одной из пяти наиболее влиятельных компаний в области аэростатов. Системы SkyStar уже выполнили более 1 миллиона рабочих часов по всему миру и в настоящее время работают в различных военных и гражданских миссиях во многих странах.

RT LTA Systems была создана бывшим военным разведчиком и нынешним генеральным директором Рами Шмуэли, который возглавлял отдел аэростатов в ЦАХАЛе. Штаб-квартира компании и производственные линии расположены в Явне, Израиль, а ее американская дочерняя компания RT Aerostat Systems находится в Техасе.
09.01.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Израиль
США

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