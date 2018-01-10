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Названа причина потери секретного американского спутника

10.01.2018 Lenta.ru 248 2
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STSS
Космическая система слежения и наблюдения STSS (Space Tracking and Surveillance System) производства компании Northrop Grumman, выполненная в рамках разработки расширенной системы ПРО BMDS (Ballistic Missile Defense System-wide).

Ракета Falcon 9 компании SpaceX, скорее всего, не причастна к возможной потере секретного американского космического аппарата Zuma. Наиболее вероятным виновником неудачного запуска полезной нагрузки может оказаться американская корпорация Northrop Grumman.

Фил Ларсен, ранее работавший в пресс-службе SpaceX, а также в 2009-2014 годах занимавший должность старшего советника по космосу и инновациям в администрации 44-го президента США Барака Обамы, заметил, что публикация The Wall Street Journal "не содержит ключевого факта", согласно которому адаптер полезной нагрузки (с его помощью происходит отделение полезной нагрузки от ракеты) для Zuma изготовила Northrop Grumman.

Эксперт ссылается на публикацию Wired, в которой сообщалось, что за компоновку полезной нагрузки Zuma на ракете отвечала компания Northrop Grumman.

С другой стороны, ArsTechnica отмечает, что обтекатель для Zuma был также поставлен Northrop Grumman.

Обычно для запусков спутников на Falcon 9 SpaceX использовала адаптеры и головные обтекатели собственного производства, хотя в официальной инструкции по полезной нагрузке для Falcon 9 отмечается, что адаптер может быть предоставлен производителем спутника.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл отмечает, что "обычно, когда вы покупаете ракетный пуск, вы платите и за адаптер полезной нагрузки на верхней ступени ракеты", поэтому "отделение космического аппарата от ракеты может быть проблемой Northrop Grumman, а не SpaceX".

Falcon 9 с Zuma стартовала 8 января 2018 года в 04:00 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты через восемь минут совершила успешную посадку. Позднее полезная нагрузка Zuma (как USA 280) появилась в базе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (добавление производится после минимум одного оборота космического аппарата вокруг Земли, что не исключает дальнейший сход аппарата с орбиты).

Старт Falcon 9 с Zuma стал первым для SpaceX в 2018 году. Глава компании Илон Маск назвал данный космический аппарат самой важной (дорогой) полезной нагрузкой, когда-либо запущенной компанией.

Начиная с понедельника, 8 января 2018 года, ряд изданий, в частности ArsTechnica, The Wall Street Journal и Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщили о потере Zuma. Отмечалось, что космический аппарат не отсоединился от второй ступени Falcon 9 и сгорел в атмосфере либо утонул в океане.

В Northrop Grumman, производителе Zuma и адаптера полезной нагрузки, отказались от комментариев, сославшись на секретность миссии.

В SpaceX сообщили, что запуск Falcon 9 прошел в штатном режиме и компания придерживается ранее намеченного графика стартов, в частности в январе будет проведен первый пуск сверхтяжелого носителя Falcon Heavу, а также старт Falcon 9 с телекоммуникационными спутниками в интересах оператора SES S.A..

Изображения второй ступени Falcon 9 в небе над Суданом появились на многочисленных снимках в сети, что косвенно подтверждает штатный режим работы ракеты SpaceX.

Согласно последним данным ArsTechnica, в настоящее время в Конгрессе США выясняют обстоятельства возможной потери Zuma и роль в этом взаимодействия SpaceX и Northrop Grumman. Последняя корпорация в запусках космических аппаратов ранее сотрудничала с альянсом ULA (United Launch Alliance), совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin, а не SpaceX.

Стоимость Zuma превышает миллиард долларов. Заказчик пуска со стороны государства, как и предназначение космического аппарата, неизвестны. Предположительно, нагрузка USA 280 является маневрирующим разведывательным изделием, способным перехватывать радиосигналы спутников противника.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Судан
США
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
SpaceX
ULA
Персоны
Барак Обама
Илон Маск
Проекты
Falcon РН

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Друг Георгия
677
№1
10.01.2018 06:58
))) нашли "крайнего"! ;D ;D ;D
0
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RU
Павел 1978
9058
№2
10.01.2018 07:47
Цитата, q
а также старт Falcon 9 с телекоммуникационными спутниками в интересах оператора SES S.A..
наш бывший клиент...
0
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