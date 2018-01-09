"Вертолеты России" передали Минобороны РФ модернизированные вертолеты Ка-27М
|
|
Передача нового вертолета КА-27М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил процедуру передачи представителям Военно-морского флота РФ партии вертолетов Ка-27М. Серийная модернизация машин идет на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП).
Первый из переданных вертолетов уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты.
Работы по модернизации Ка-27М проходят в рамках государственного оборонного заказа. На новой версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.
"Модернизированные вертолеты Ка-27М уже используются учебным военным центром в Ейске и получают положительные характеристики от летчиков. Это машины с расширенным функционалом, которые при применении в строевых частях будут максимально эффективно решать задачи по обнаружению кораблей и субмарин противника", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.
Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.
Ранее начальник морской авиации ВМФ России Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.
|
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.12.2016 Первый серийно модернизированный противолодочный вертолет Ка-27М
23.08.2017 «Вертолеты России» готовы к серийной поставке модернизированных вертолетов Ка-27М для Минобороны РФ
03.02.2017 "Вертолеты России" обучат летчиков Минобороны управлять модернизированным Ка-27
31.01.2017 Холдинг «Вертолеты России» организовал обучение управлению вертолетом Ка-27М для летчиков Минобороны РФ
20.12.2016 «Вертолеты России» передали морской авиации ВМФ первый модернизированный Ка-27
28.08.2017 Положение на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие"
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
22.02.2017 Этот союзник не подведет