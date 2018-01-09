"Вертолеты России" передали Минобороны РФ модернизированные вертолеты Ка-27М



Передача нового вертолета КА-27М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев Передача нового вертолета КА-27М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил процедуру передачи представителям Военно-морского флота РФ партии вертолетов Ка-27М. Серийная модернизация машин идет на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП).

Первый из переданных вертолетов уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты.

Работы по модернизации Ка-27М проходят в рамках государственного оборонного заказа. На новой версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.

"Модернизированные вертолеты Ка-27М уже используются учебным военным центром в Ейске и получают положительные характеристики от летчиков. Это машины с расширенным функционалом, которые при применении в строевых частях будут максимально эффективно решать задачи по обнаружению кораблей и субмарин противника", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

Ранее начальник морской авиации ВМФ России Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.