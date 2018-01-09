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"Вертолеты России" передали Минобороны РФ модернизированные вертолеты Ка-27М

09.01.2018 АО «Вертолеты России» 156 0
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Передача нового вертолета КА-27М. Архивное фото
Передача нового вертолета КА-27М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил процедуру передачи представителям Военно-морского флота РФ партии вертолетов Ка-27М. Серийная модернизация машин идет на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП).


Первый из переданных вертолетов уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты.


Работы по модернизации Ка-27М проходят в рамках государственного оборонного заказа. На новой версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.


"Модернизированные вертолеты Ка-27М уже используются учебным военным центром в Ейске и получают положительные характеристики от летчиков. Это машины с расширенным функционалом, которые при применении в строевых частях будут максимально эффективно решать задачи по обнаружению кораблей и субмарин противника", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.


Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.


Ранее начальник морской авиации ВМФ России Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-27М
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Вертолеты России
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Гособоронзаказ
СФ

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