Военные новости: Спутники войны — космическая гонка США и Китая



Ракета-носитель "Антарес" компании "Орбитал АТК".

Источник: © flickr.com, Stuart Rankin Ракета-носитель "Антарес" компании "Орбитал АТК".Источник: © flickr.com, Stuart Rankin

Военные новости, не попавшие на первые полосы

О милитаризации космоса пишут довольно много и зачастую это материалы о том, как будут сбиваться или захватываться спутники на орбите, использоваться начиненные взрывчаткой "спутники-смертники" или выводиться в космос целые комплексы вооружений будущего. На фоне этих громких статей идет несколько другая работа: космос становится ареной наращивания возможностей в сферах слежения за землей и навигации военной, в первую очередь, воздушной техники. И Китай с США активно впрягаются в эту гонку.

Ресурс "Чайна милитари онлайн" (China Military Online) сообщил, что с 2019 года в Китае стартует проект "Хайнань". В рамках этого проекта на орбиту в течение 4-5 лет будут выведены шесть спутников оптического дистанционного зондирования, а затем в рамках проекта "Санья" будут запущены еще два спутника гиперспектральной съемки и два спутника радиолокационного зондирования. Как только общая группировка составит восемь спутников, Китай сможет следить за всем Южно-Китайским морем 24 часа в сутки вне зависимости от погодных условий. Спутники смогут также мониторить из космоса страны Шелкового Пути и следить за "каждым островом, рифом и кораблем" в Южно-Китайском море. Участники проекта не скрывают, что новая группировка спутников призвана усилить статус Китая как морской державы, стать гарантом развития морской мощи страны и поддержать "национальный суверенитет" Китая в водах Южно-Китайского моря. Помимо военно-политических задач спутники смогут передавать информацию о погодных условиях в регионе и сигнализировать о чрезвычайных ситуациях. В 2018 году в Китае начнутся работы по созданию наземной инфраструктуры для функционирования группировки.

"Эйвиэйшен вик" (Aviation Week) в свою очередь заявил, что к 2022 году Китай запустит в космос свыше 700 нано- и микро- спутников, способных вести съемку земли в высоком разрешении. Спутники будут запущены двумя частно-государственными компаниями и будут иметь двойное, гражданское и военное, назначение.

За несколько дней до нового года, 27 декабря, Китай запустил очередную серию разведывательных спутников "Яогань". Три декабрьских спутника стали дополнениям к двум тройкам, выведенным на орбиты в сентябре и ноябре. По данным аналитиков, эта серия из девяти спутников призвана протестировать новое радиоэлектронное оборудование Китая для слежение за военно-морскими передвижениями ВМС США и других стран.

Осенью прошлого года в СМИ появились материалы о том, что Китай активно работает над созданием спутников, способных осуществлять из космоса "квантовую фантомную съемку" (ghost imaging). Гунь Вэньлинь (Gong Wenlin), глава лаборатории квантовой оптики в Китайской Академии Наук в Шанхае, заявил, что к 2020 году в Китае будет создан прототип квантовой космической камеры, в 2025 году будут проведены испытания в космосе, а в 2030 году можно ожидать масштабное применение технологии. Данная технология позволит китайцам определять объекты на земле и в воздухе, вплоть до химической составляющей материала объектов, что поставит крест на технологиях снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения. В первую очередь Китай сможет безошибочно отслеживать полеты американских стратегических бомбардировщиков B-2 "Спирит" (Spirit) и идущих им на замену B-21, способных доставлять ядерное оружие.

США пока больше беспокоят два основных вопроса: "глушение" спутниковых сигналов или их изменение противником, а также техническая способность спутниковых группировок обслуживать флот беспилотников, ведущих съемку.

"Глушение" сигнала или его корректировка противником может привести к тому, что выйдут из строя системы навигации, целеопределения, раннего оповещения, точности нанесения ударов и т. п., без чего практически перестанет функционировать вся современная военная машина страны. Для Пентагона крайне важно оставаться способным поддерживать глобальный размах проводимых операций и даже небольшой сбой или прерывание потоков информации может привести к серьезным последствиям.

Наземная инфраструктура Пентагона и сами военные спутники с ходом времени и стремительным развитием технологий устаревают, поэтому в Пентагоне сегодня уделяют особое внимание сотрудничеству с коммерческими спутниковыми компаниями, применению оборудования, позволяющего, например, беспилотникам в полете менять спутниковые диапзоны, шифрованию сигналов и противодействию "глушению" сигналов.

В декабре коммерческий оператор спутниковой связи "Виасат" (ViaSat) получил от Командования специальных операций контракт на сумму в 350 миллионов долларов для модернизации спутникового оборудования и средств связи сил специального назначения США. НАТО также прибегнет к услугам "Виасат" по переводу наземной инфраструктуры альянса на новые платформы спутниковой связи, что должно позволить расширить возможности на поле боя, вдвое увеличить количество пользователей сервиса и менять конфигурацию спутниковой связи в режиме реального времени.

В сфере внимания военных США также и развитие нового бизнеса по орбитальному обслуживанию спутников. Компания "Орбитал АТК" (Orbital ATK) объявила о том, что она получила второй контракт от "Интелсэт" (Intelsat) на поддержание орбитальной группировки геостационарных спутников связи. Запуск первого обслуживающего аппарата MEV-1 запланирован на этот год, второй аппарат MEV-2 будет запущен в середине 2020-х. MEV-1 в теории должен продлить срок жизни спутников на пять лет. Сам MEV-1 сможет работать в космосе 15 лет и способен пристыковаться к 80% коммерческих спутников связи разных компаний, работающих сегодня на орбитах. "Орбитал АТК" ожидает, что в итоге развитие ее нового космического бизнеса приведет к развертыванию на орбите целой группировки "обслуживающих роботов", которые будут осуществлять дозаправку, ремонт, сборку и модернизацию спутников. Безусловно, военные не могут остаться в стороне от такого тренда, разумно предполагая, что такой "ремонтник" в космосе будет полезен и для нужд Пентагона. Ожидается, что по результатам работы MEV-1 можно будет задуматься и о военных контрактах "Орбитал АТК" по ремонту и заправке государственных спутников прямо в космосе.

В целом, Пентагон хочет видеть больше видео, из любой точки планеты, в самом высоком разрешении. Еще пять лет назад мало кто предполагал, сколько информации будут генерировать системы наблюдения. Своей инфраструктуры Пентагону уже не хватает и военным приходится планировать формат сотрудничества с коммерческими компаниями. Ожидается, что только к 2026 году спутниковые компании смогут полностью удовлетворить запросы Пентагона и работать с потоками информации в нужном объеме. В течение ближайших пары лет Министерство обороны США и коммерческие компании должны выработать план развития своих отношений, оценить необходимость запуска сугубо военных спутников и спрогнозировать запросы Пентагона в плане технических потребностей, чтобы не вышло как с беспилотниками, когда они стали использоваться повсеместно даже на тактическом уровне и начали поставлять большие объемы видеоинформации, к чему не были готовы каналы связи и оборудование.

Илья Плеханов