Украина создает собственные ПТРК для борьбы с Россией



ПТРК "Стугна-П" разработки ГП Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», поступивший на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины.

Источник: Пресс-центр Генерального штаба вооруженных сил Украины ПТРК "Стугна-П" разработки ГП Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», поступивший на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины.Источник: Пресс-центр Генерального штаба вооруженных сил Украины

В июне 2015 года украинский президент Петр Порошенко подал ставшую знаменитой заявку на поставку ровно 1 240 ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) - по одному на каждую советскую ядерную боеголовку, от которых Украина добровольно отказалась в 1990-х годах. Это бывшее советское государство очень сожалело об отсутствии у него средств сдерживания в связи с тем, что российские танки и артиллерия вмешались в конфликт на востоке Украины на стороне сепаратистских сил.

Комплекс "Джавелин" с инфракрасным наведением является переносным противотанковым оружием, действующим по принципу "выстрелил - забыл". Соединенные Штаты строго контролируют экспорт этих систем. В декабре 2017 года Госдепартамент наконец объявил, что Порошенко получит свои ракеты на Рождество, пусть и небольшую часть из заказанного объема: 220 ракет "Джавелин" и 35 пусковых блоков.

Этого количества недостаточно, и оно не удовлетворит украинские потребности в противотанковом оружии. Однако аналитики утверждают, что Киеву было бы гораздо рентабельнее производить свои собственные ПТРК. Украина была крупным промышленным центром советской военной машины, и сохранила значительную часть своих оборонных предприятий, хотя находятся они далеко не в лучшей форме. В частности, Украина производит два типа новых противотанковых ракет, что позволяет ей противостоять новым российским танкам с гораздо меньшими затратами, чем при покупке "Джавелин", и обязательств при этом у нее будет намного меньше.

В настоящее время Минские соглашения запрещают размещать на линии фронта танки, артиллерию и тяжелые системы вооружений калибром свыше 100 миллиметров. Благодаря этому с конца 2015 года резко сократилось боевое применение бронированных машин (хотя полностью оно не было прекращено). Но если одна из сторон нарушит условия соглашения и сосредоточит бронетехнику для проведения наступления, она, используя фактор внезапности, легко сможет прорвать оборону противника, у которого отсутствуют тяжелые системы вооружений. По этой причине обе стороны задействуют на линии фронта противотанковые управляемые ракеты большой дальности (ПТУР), хотя многие из них имеют калибр свыше 100 миллиметров, что является нарушением условий соглашения.

Украинская армия вступила в этот конфликт с большими запасами ПТУР советской эпохи, среди которых были комплексы "Фагот", "Конкурс" и "Метис". Однако из-за несоблюдения условий хранения и устаревшей электроники примерно каждая третья ракета давала сбой вскоре после пуска. Кроме того, даже долетевшие до цели ракеты не могли преодолеть динамическую защиту российских танков, состоящую из контейнеров со взрывчатым веществом, которое подрывает подлетающие кумулятивные снаряды противника до их попадания в броню, ослабляя тем самым их воздействие.

Новые российские танки, такие как Т-72Б3 и Т-90А, также оснащаются комплексом активной защиты (КАЗ) и системой самозащиты от обнаружения лазерным облучением. Вторая система способна определить момент обнаружения танка лазерным целеуказателем, а также местонахождение ПТРК противника. КАЗ же способен ставить помехи атакующему боеприпасу и нарушать работу системы наведения. Согласно имеющейся информации, украинские операторы приходили в отчаяние, видя, как выпущенные ими по российским танкам ракеты уходили в сторону, не попадая в цель.

Новейший украинский переносной противотанковый ракетный комплекс носит название "Корсар". Первая партия из 50 "Корсаров" поступила на вооружение украинской армии в августе 2017 года. Эти системы получили прозвище "украинский "Джавелин"", потому что весят они в снаряженном состоянии всего 15 килограммов; пуск ракет можно осуществлять с плеча, а также с треноги или с машины, что обеспечивает дополнительную устойчивость. В этом ПТРК применяется полуавтоматическая система наведения по лазерному лучу. Оператор наводит низкоэнергетический лазерный луч на цель, находящуюся на удалении до двух с половиной километров, используя прицел восьмикратного увеличения, после чего производит пуск 107-миллиметровой ракеты и ведет ее до цели в течение максимум 12 секунд. Предположительно, данную систему можно использовать для поражения зависающих вертолетов, беспилотников, а также скоростных катеров и бронированных машин.

Ракета "Корсара" имеет осколочно-фугасную боевую часть, способную пробивать 50 миллиметров брони, термобарическую для поражения фортификационных сооружений, а также кумулятивную (РК-3К) с бронепробиваемостью за динамической защитой 550 миллиметров гомогенной катаной брони. Пусковые блоки "Корсара" довольно дороги, и каждый из них стоит 125 тысяч долларов, однако стоимость ракеты составляет всего 20 тысяч долларов, то есть, в четыре раза меньше, чем "Джавелин".

Хотя "Корсар" обладает хорошими характеристиками в сопоставлении со своими размерами, и может оказаться эффективным в борьбе с боевыми машинами пехоты и танками старых образцов, он не в состоянии пробить лобовую броню основных боевых танков последних моделей.

У украинцев есть и более тяжелый противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" (32 кг), способный осуществлять пуск ракет калибра 130 или 152 миллиметра, и поражать хорошо бронированные цели. Экспортный вариант этого комплекса, разработанный совместно с Белоруссией, носит название "Скиф". (В украинской армии используются оба наименования, и этот ПТРК не следует путать с более старым образцом ПТУР "Стугна", которая имеет калибр 100 миллиметров и предназначена для стрельбы из танковой пушки Т-55.)

Расчет ПТРК "Стугна-П" - три человека. Комплекс устанавливается на треноге, возможно дистанционное управление ракетой по проводам на удалении до 50 метров, что позволяет оператору находиться в безопасном укрытии. Оператор может пользоваться оптическим прицелом и тепловизором, захватывая цель на удалении до пяти километров днем и трех километров ночью.

В ПТРК "Стугна-П" используется тандемная кумулятивная боевая часть для преодоления динамической защиты. Такая же боевая часть используется и в "Корсаре". Кроме того, ракета может лететь к цели, не активируя свою систему лазерного наведения до самого последнего момента, что позволяет ей избегать обнаружения лазерами противника. В отличие от западных ПТРК, "Стугна-П" может действовать при температуре до минус 40 градусов Цельсия.

В одних источниках "Стугну-П" называют комплексом с полуавтоматической системой наведения (как "Корсар"), а в других сообщают, что ракета наводится в автоматическом режиме по принципу "выстрелил - забыл" (как "Джавелин"), то есть, после пуска оператору не нужно наводить ее на цель. Возможно, у комплекса имеется как ручной, так и автоматический режим наведения, и оператор может избежать обнаружения, установив дальность вручную вместо того, чтобы использовать лазерный дальномер. После пуска ракета поднимается на высоту до 10 метров, а на конечном участке траектории опускается на цель. Однако у ракеты "Джавелин" более крутая траектория полета, и изготовитель "Стугны-П" не гарантирует, что она попадет в верхнюю, более тонкую часть брони.

Тем не менее, основная ракета "Стугны-П" РК-2С может пробивать 800 миллиметров гомогенной катаной брони. Это не гарантирует поражение танков новейших моделей, поскольку многое зависит от качества и эффективности их динамической защиты от тандемных боеприпасов. Также имеется 152-миллиметровая ракета РК-2М, которая пробивает 1 100 миллиметров брони. Похоже, она сможет увереннее бороться с основными боевыми танками новейших образцов. Но пока нет никаких свидетельств того, что украинская армия заказывает ракеты РК-2М.

Вооруженные силы Украины получили первые ПТРК "Стугна-П" в 2011 году, однако темпы их производства невелики. В июле 2014 года десантные подразделения, оказавшиеся на переднем крае борьбы с пророссийскими сепаратистами, получили всего 10 ПТРК "Стугна-П" и 70 ракет к ним. Их использовали в боях во время осады аэропортов в Луганске и Донецке. Одну из таких ракет сфотографировали во время дистанционного пуска с диспетчерской вышки в Луганске.

Однако некоторые источники сообщают, что в Луганске комплекс "Стугна" оказался неэффективен, когда 31 августа украинские войска были атакованы подразделением танков Т-90А (взвод или рота). Ракеты уходили прочь от цели, что могло быть вызвано противодействием комплекса активной защиты "Штора", который нарушает работу систем лазерного наведения и лазерных дальномеров противотанковых боеприпасов. Оборонявшие аэропорт десантники были вынуждены использовать неуправляемые реактивные снаряды небольшой дальности, но им не удалось подбить ни одного Т-90. Следует отметить, что в целом в этом конфликте танки Т-90 играли весьма незначительную роль по сравнению с более старыми Т-64 и модернизированными Т-72.

Принятие на вооружение ПТРК "Стугна-П" продолжается, но идет медленными темпами. В 2015 году было изготовлено и поставлено в войска 30 пусковых установок и 500 ракет. В 2017 году украинские военные получили еще 300 пусковых установок. В подразделениях украинской Национальной гвардии ПТРК "Стугна-П" устанавливаются на шасси автомобиля "МотоТракер 800" (Moto Tracker 800), который чем-то напоминает машину для гольфа, но с ракетой.

Украина также использует ПТРК "Барьер", который является возимой версией "Скифа" и устанавливается на БТР-3 и БТР-4 местного производства, а также на модернизированной БМП-1. Есть также вариант "Барьер-Б" с дальностью пуска 7,5 километра, который устанавливают на вертолете Ми-24.

"Корсар" и "Стугна-П" являются современными противотанковыми системами с хорошими характеристиками, хотя они немного не дотягивают до ПТРК "Джавелин". На практике ПТУРы чаще всего используют против легкобронированных целей и личного состава, а не против самых современных танков, обладающих новейшими системами защиты. Поэтому гораздо важнее их надежность, точность и живучесть расчетов. Ракеты местного украинского производства в итоге могут оказаться более эффективными с точки зрения затрат, нежели "Джавелин", но лишь в том случае, если Киев продолжит модернизацию своей армии и совершенствование военной промышленности.

Себастьен Роблин имеет степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов. Он работал университетским инструктором в составе Корпуса мира в Китае. Роблин регулярно публикует статьи по вопросам безопасности и военной истории на сайте "Вор из борин" (War is Boring).

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)