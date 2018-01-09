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Минобороны Индии закупит авиабомбы КАБ-1500 и ЗУР "Барак"

10.01.2018 ЦАМТО 188 0
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ЗУР «Барак-1»
ЗУР «Барак-1».
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 9 января. По результатам состоявшегося 2 января заседания Совета по оборонным закупкам (Defense Acquisition Council – DAC) Минобороны Индии глава военного ведомства Нирмала Ситхараман одобрила закупку в России УАБ для ВВС и израильских ЗУР "Барак" для ВМС страны.

Общая стоимость одобренных к закупке УАБ и ЗУР составляет около 17 млрд. рупий.

Как сообщил источник India Times в ВВС Индии, в России будут приобретены 240 корректируемых авиабомб семейства КАБ-1500 разработки АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Стоимость контракта с АО "Рособоронэкспорт" составит 12,54 млрд. рупий (197 млн. долл.). Закупаемые авиабомбы относятся к категории высокоточных управляемых вооружений и расширят возможности ВВС Индии по поражению наземных объектов противника.

Авиабомбы семейства КАБ-1500 отличаются системой наведения и типом боевой части. Бомбы с телевизионной ГСН КАБ-1500КР/КР-ПР/КР-ОД и с лазерной ГСН КАБ-1500ЛГ-ПР/КАБ-1500ЛГ-Ф/КАБ-1500ЛГ-ОД оснащаются фугасной, проникающей и объемно-детонирующей боевыми частями.

Стоимость 131 ЗУР "Барак" и связанного оборудования израильской компании Rafael Advance Defence Systems Ltd. составит 4,6 млрд. рупий (72 млн. долл.). Ракеты предназначены для защиты надводных кораблей от средств воздушного нападения противника.

В апреле 2017 года Министерство обороны Индии уже одобрило приобретение для ВМС страны 100 зенитных управляемых ракет малой дальности "Барак-1" стоимостью 76,9 млн. долл. В мае 2017 года Министерство обороны Индии заключило контракт стоимостью 630 млн. долл. на поставку систем противовоздушной/противоракетной обороны LR-SAM ("Барак-8"). Система "Барак-8" разрабатывалась совместно IAI и Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) при участии израильских компаний Elta, Rafael Advanced Defence Systems, индийских Bharat Dynamics Ltd (BDL), Bharat Electronics Ltd (BEL), Larsen and Toubro, других частных компаний.
09.01.2018
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Страны
Израиль
Индия
Россия
Продукция
Barak 1
Barak-8
КАБ-1500
Компании
DRDO
ELTA
IAI
Rafael
Корпорация ТРВ
РОЭ

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