Бюджет Минобороны на 2018 год не подлежит секвестру



Здание Минобороны РФ.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Здание Минобороны РФ.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года.

В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6%. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений. Планирование бюджета 2018 года осуществлялось с учетом завершения сирийской операции.

При формировании бюджета на 2018 год было принято решение, что расходы Минобороны секвестру не подлежат, а размер бюджета останется на уровне 2017 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.