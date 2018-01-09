Бюджет Минобороны на 2018 год не подлежит секвестру
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Здание Минобороны РФ.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
ЦАМТО, 9 января. Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года.
В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6%. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений. Планирование бюджета 2018 года осуществлялось с учетом завершения сирийской операции.
При формировании бюджета на 2018 год было принято решение, что расходы Минобороны секвестру не подлежат, а размер бюджета останется на уровне 2017 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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09.01.2018
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