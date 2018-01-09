До 2020 года в инженерные подразделения РВСН поступит около 70 машин для маскировки и дистанционного разминирования



Машина МИОМ 15М69. Источник: pressa-rvsn.livejournal.com. Машина МИОМ 15М69. Источник: pressa-rvsn.livejournal.com.

ЦАМТО, 9 января. В РВСН продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) и машина дистанционного разминирования (МДР).

До 2020 года в соединения РВСН поступит около 20 машин дистанционного разминирования "Листва". В соответствии с государственным контрактом соединения РВСН к этому сроку также получат около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки.

Испытание МДР состоялось в августе 2013 года на полигоне под Красноармейском (Московская область). На бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м в секторе 30 град. Машина создавалась специально для РВСН. Она применяется для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов.

Наряду с этим, до 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 ед. инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения. Более 50% поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.