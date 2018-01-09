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В ЗВО опровергли сообщения о сотнях заболевших военных в Ленинградской области

10.01.2018 ТАСС 177 0
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Военнослужащие
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Виталий Невар/ТАСС, архив

Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что сотни военнослужащих попали в госпитали Санкт-Петербурга с пневмонией, ангиной и бронхитом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Сообщения о нескольких сотнях военных, заболевших пневмонией, ангиной и бронхитом в Ленинградской области, не соответствуют действительности. Об этом во вторник заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что сотни военнослужащих попали в госпитали Санкт-Петербурга с пневмонией, ангиной и бронхитом. При этом журналисты, ссылаясь на слова призывников, утверждают, что госпитализируют якобы только тех солдат, у кого сильно подскакивает температура или случается судорожный припадок.

"Информация о тяжелой эпидемиологической ситуации в некоторых воинских частях Западного военного округа (ЗВО) не соответствует действительности. Проводимый круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки показал, что спорадическая заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что медики каждый день профилактически осматривают военнослужащих и госпитализируют тех, у кого выявляются признаки болезни.

"Военнослужащие, госпитализированные с подозрением на заболевания органов дыхания и у которых диагноз не подтвердился после углубленного медицинского обследования, выписываются для убытия в воинские части. Общее количество госпитализированных военнослужащих с заболеваниями органов дыхания не превышает 1% от списочного состава подразделений. Поэтому ни о каком массовом заболевании не может быть и речи", - подчеркнули в ЗВО.
09.01.2018
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