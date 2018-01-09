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Сорвана попытка террористов атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии ударными БЛА

10.01.2018 ЦАМТО 120 0
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Беспилотный летательный аппарат боевиков
Беспилотный летательный аппарат боевиков, пытавшийся атаковать российские военные объекты в Сирии, и используемые с данных аппаратов сбрасываемые боеприпасы, январь 2018 года.
Источник: Министерство обороны России

ЦАМТО, 9 января. Попытка террористов атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии ударными беспилотниками была сорвана в ночь на 6 января, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в городе Тартус российские средства противовоздушной обороны на значительном удалении выявили "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам".

По данным министерства, к базе Хмеймим приближались 10 БЛА, еще три направлялись к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Управление над шестью из них было перехвачено, еще семь удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БЛА в любой стране", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу российского военного ведомства.

Также в Минобороны уточнили, какими возможностями обладают беспилотники.

"Все БЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", – уточнило министерство.

В Минобороны добавили, что аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

Со ссылкой на Минобороны "РИА Новости" отмечает, что в настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, пока точно определен только факт их иностранного происхождения.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА

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