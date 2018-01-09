Сорвана попытка террористов атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии ударными БЛА
|
|
Беспилотный летательный аппарат боевиков, пытавшийся атаковать российские военные объекты в Сирии, и используемые с данных аппаратов сбрасываемые боеприпасы, январь 2018 года.
Источник: Министерство обороны России
ЦАМТО, 9 января. Попытка террористов атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии ударными беспилотниками была сорвана в ночь на 6 января, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.
В военном ведомстве уточнили, что в городе Тартус российские средства противовоздушной обороны на значительном удалении выявили "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам".
По данным министерства, к базе Хмеймим приближались 10 БЛА, еще три направлялись к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Управление над шестью из них было перехвачено, еще семь удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.
"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БЛА в любой стране", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу российского военного ведомства.
Также в Минобороны уточнили, какими возможностями обладают беспилотники.
"Все БЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", – уточнило министерство.
В Минобороны добавили, что аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".
Со ссылкой на Минобороны "РИА Новости" отмечает, что в настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, пока точно определен только факт их иностранного происхождения.
|
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.01.2018 Ударные дроны
10.01.2018 Минобороны предупредило об угрозе атак дронами боевиков в любой стране
10.01.2018 Спецназ атакует дроны
10.01.2018 Нападение беспилотных летательных аппаратов на российские базы в Сирии
09.01.2018 СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
27.12.2017 Морские испытания комплекса "Панцирь-МЕ" начнутся в 2018 году
25.12.2017 Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд