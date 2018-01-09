Операторы ПТРК "Штурм-С" соединения ЮВО обучаются на современных компьютерных тренажерах



Модернизированный самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-СМ».

Источник: http://www.kbm.ru/ Модернизированный самоходный противотанковый ракетный комплекс «Штурм-СМ».Источник: http://www.kbm.ru/

ЦАМТО, 9 января. В мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном в Волгоградской области, проходит подготовка операторов противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С".

Обучение военнослужащих артиллерийских подразделений проводится на унифицированном тренажере.

Возможности унифицированного компьютерного тренажера позволяют обучать и тренировать специалистов в режиме реальной обстановки по наведению и стрельбе с места по неподвижным и движущимся целям на дальностях до 6 км, имитировать траекторию полета снаряда, имитировать движение наземной и воздушной целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, имитировать действующие на оператора при "выстреле" помехи (засветки, звуки, задымления). Обучение на тренажере позволяет сэкономить бюджетные средства и успешно подготовить операторов навыками боевой работы.

Завершающим этапом подготовки специалистов станет проведение боевых стрельб в апреле на полигоне ЮВО под Волгоградом.

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Штурм-С" используется для уничтожения танков, бронетранспортеров и укрепленных целей. Комплекс можно размещать на БМП, БТР, танках и вертолетах. Высокотехнологичная аппаратура управления позволяет вести стрельбу без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, опубликованном на сайте военного ведомства 8 января.