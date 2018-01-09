Боевая техника, имеющаяся на вооружении ВДВ, обладает непревзойденными техническими возможностями
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БМД-2.
Источник: kollektsiya.ru
ЦАМТО, 9 января. Вся имеющаяся в распоряжении Воздушно-десантных войск (ВДВ) боевая техника обладает рядом преимуществ, которые в комплексе в разы повышают эффективность ее применения.
"Одним из основных преимуществ российского бронетанкового вооружения и техники перед зарубежными аналогами является возможность десантирования машин парашютным способом с экипажем внутри машины: ни одна армия мира пока еще на это не решилась", – заявил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин.
Важным преимуществом техники ВДВ является возможность преодоления водной преграды с ходу, без предварительной подготовки машины или необходимости установки дополнительного оборудования, что неосуществимо ни одним имеющимся образцом зарубежных стран.
"Российским боевым машинам и бронетранспортерам не требуется дополнительное время для подготовки к преодолению водной преграды: все оборудование, обеспечивающее возможность держаться на плаву, встроено в их конструкцию", – заключил Н.Анохин.
В настоящее время на вооружении парашютно-десантных и десантно-штурмовых подразделений ВДВ находятся боевые машины БМД-2, БТР-Д, БМД-4М, БТР-МДМ, СПТП "СПРУТ-СД" и другая специальная техника, созданная на их базе, обладающая непревзойденными преимуществами в эффективности применения, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 8 января.
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09.01.2018
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