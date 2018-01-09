В РВСН достигнут значительный рост поставок инженерной техники и инженерного имущества
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Машина дистанционного разминирования "Листва".
Источник: Кадр YouTube
ЦАМТО, 9 января. За последние время объемы поставок инженерной техники и инженерного имущества в воинские части Ракетных войск стратегического назначения значительно возросли по сравнению с прошлыми годами.
В 2017 году в РВСН поставлено более 50 ед. инженерной техники и более 300 тонн инженерного имущества, что значительно превышает объемы поставок прошлых лет.
В настоящее время проводится внедрение в войска перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести новых боевых ракетных комплексов, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также машины дистанционного разминирования "Листва".
Поставка в войска машин инженерного обеспечения и маскировки повлекла за собой внедрение новых приемов скрытия и имитации, применяемых личным составом, несущим боевое дежурство на ракетных комплексах мобильного базирования.
В числе основных задач, возложенных на инженерные подразделения РВСН, – инженерная разведка местности и объектов, фортификационное оборудование объектов, позиций и районов, занимаемых частями и подразделениями, подготовка и содержание маршрутов боевого патрулирования, полевых позиций, маршрутов движения и путей маневра частей и подразделений, скрытие и имитация позиций, районов и важных объектов.
В настоящее время на вооружении инженерных подразделений РВСН находятся такие основные образцы техники, как инженерные машины разграждения, универсальные дорожные машины, экскаваторы, автомобильные краны, различные электротехнические средства, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 7 января.
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09.01.2018
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