В перевооружаемые соединения РВСН в два раза увеличились темпы поставок перспективной спецтехники РХБЗ



Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).

Источник: sdelanounas.ru Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 9 января. В соединения РВСН в два раза увеличилось количество поставок перспективной специальной техники РХБЗ. В частности, в 2017 году поступили более 30 современных машин АРС-14КМ и РХМ-6.

Рекордное количество техники подразделения РХБЗ РВСН получили второй год подряд. В 2018 году темпы поставок перспективной спецтехники в РВСН сохранятся.

АРС-14КМ представляет собой авторазливочную станцию нового поколения, самую современную по тактико-техническим характеристикам.

Предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80 предназначена для ведения РХБ разведки и обеспечивает передачу данных разведки в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с ее отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте приема информации, контролировать выполнение задач подчиненными расчетами и оперативно их уточнять в зависимости от складывающейся обстановки, а также контролировать химическую обстановку в районе расположения войск и своевременно их оповещать о применении химического оружия.

Данные новинки повысят живучесть ракетного комплекса ПГРК "Ярс", говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 6 января.