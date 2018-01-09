ОДК начала разработку двигателей для вертолетной техники будущего
|
|
Вертолет. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / ju_skz
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала формировать научно-технический задел, необходимый для разработки перспективного двигателя для вертолетов будущего, сообщили во вторник в пресс-службе компании.
"Начата разработка перспективного вертолетного двигателя ВК-2500М, особенностями которого станут повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Также ведется формирование научно-технического задела для создания принципиально нового перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), предназначенного для вертолетной техники будущего", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что в 2017 году была создана и успешно испытана новейшая модификация ВК-2500 - двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля.
ВК-2500 - это дальнейшее развитие двигателя ТВ3-117. Преимуществами нового двигателя являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной системы автоматического управления. Для организации производства в России ВК-2500 была создана широкая производственная кооперация предприятий ОДК. В том числе на территории АО "Климов" под Санкт-Петербургом завершено строительство нового конструкторско-производственного комплекса по вертолетным двигателям. Состав кооперации сейчас полностью сформирован.
|
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.08.2017 Украина продаст оружие СССР без России
20.07.2017 В ОДК рассказали о темпах выпуска вертолетных двигателей вместо украинских
29.05.2017 ОДК развернет в Уфе производство комплектующих для двигателя ВК-2500
26.05.2017 ОДК в рамках импортозамещения разворачивает на УМПО серийное производство ряда узлов вертолетного двигателя ВК-2500
26.05.2017 ОДК полностью импортозаместила производившиеся на Украине насосы-регуляторы вертолетных двигателей
26.05.2017 ОДК осваивает на московском «Салюте» серийное производство узлов вертолетных двигателей ВК-2500
26.05.2017 ОДК представляет на HeliRussia 2017 новейшие российские вертолетные двигатели
07.02.2017 ОДК обеспечит авторский надзор за капитальным ремонтом вертолетных двигателей в Китае