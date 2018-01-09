Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДК начала разработку двигателей для вертолетной техники будущего

10.01.2018 РИА Новости 196 0
0
Понравилась новость?
 +1
Вертолет. Архивное фото
Вертолет. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / ju_skz

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российская Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала формировать научно-технический задел, необходимый для разработки перспективного двигателя для вертолетов будущего, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Начата разработка перспективного вертолетного двигателя ВК-2500М, особенностями которого станут повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Также ведется формирование научно-технического задела для создания принципиально нового перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), предназначенного для вертолетной техники будущего", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в 2017 году была создана и успешно испытана новейшая модификация ВК-2500 - двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля.

ВК-2500 - это дальнейшее развитие двигателя ТВ3-117. Преимуществами нового двигателя являются высокая топливная экономичность, повышенные мощностные характеристики, применение современной системы автоматического управления. Для организации производства в России ВК-2500 была создана широкая производственная кооперация предприятий ОДК. В том числе на территории АО "Климов" под Санкт-Петербургом завершено строительство нового конструкторско-производственного комплекса по вертолетным двигателям. Состав кооперации сейчас полностью сформирован.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
ТВ3-117
Компании
Климов
ОДК УК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 07:51
  • 1
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 10.01 07:47
  • 2
Названа причина потери секретного американского спутника
  • 10.01 07:43
  • 2
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 07:39
  • 2
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 10.01 07:22
  • 5866
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.01 07:10
  • 19
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 10.01 07:03
  • 130
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 10.01 06:39
  • 113
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 10.01 06:39
  • 5
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 10.01 05:35
  • 152
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 10.01 04:45
  • 2
Выжать последнее: украинский ЗРАК "Шилка" ЗСУ-23-4М-А.
  • 10.01 01:17
  • 1
В 2018 году в России начнется модернизация бомбардировщика Су-34
  • 10.01 00:39
  • 11
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
  • 10.01 00:24
  • 12
Как русский ученый по ошибке подарил США программу Stealth
  • 09.01 20:06
  • 1
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2017 году
другие обсуждаемые темы