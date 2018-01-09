ВМФ получил модернизированные корабельные вертолеты Ка-27М
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Палубный противолодочный вертолет Ка-27М.
Источник: http://www.russianarms.ru/
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" передал морской авиации ВМФ России партию модернизированных вертолетов Ка-27М, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.
Ранее начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.
"Холдинг завершил процедуру передачи представителям Военно-морского флота РФ партии вертолетов Ка-27М. Первый из переданных вертолетов уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что на новой версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.
Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.
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09.01.2018
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