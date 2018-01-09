Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российскую ОС Astra Linux невозможно взломать, заявил эксперт

10.01.2018 РИА Новости 346 0
0
Понравилась новость?
 +2
Работа за компьютером. Архивное фото
Работа за компьютером. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Руслан Кривобок

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Перевод служебных компьютеров Минобороны РФ с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux является важным шагом в укреплении кибербезопасности военного ведомства, заявил РИА Новости ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщила, что все служебные компьютеры ведомства могут быть переведены с операционной системы Microsoft на отечественную Astra Linux.

"Astra Linux уже сертифицирована некоторыми нашими госорганами специфическими и в них используется, не в Минобороны, а в других. И сейчас Минобороны наконец-то на нее переходит. Об этом давно говорилось. Это хороший шаг с целью укрепления кибербезопасности. Проникнуть в эту операционную систему при помощи каких-либо вешних ухищрений практически невозможно", - сказал Мураховский.

По его словам, это является логичным и давно ожидаемым шагом, так как эта система давно "отработана другими ведомствами", а операционная система Windows не внушает доверия. Он пояснил, что Windows не используется в защищенных системах и автоматизированных системах боевого управления, но широко применяется в структурах внешних по отношению к военному управлению.

"Windows во всю используют финансисты, коммунальщики, учебные заведения и другие обеспечивающие структуры, которые непосредственного отношения к военным делам не имеют, но тесно взаимодействуют с Минобороны. Windows - это такая система, которая не слишком устойчива к внешнему воздействию, а также не вызывает доверие ее калифорнийское происхождение", - отметил эксперт.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ
Кибербезопасность

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 07:51
  • 1
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 10.01 07:47
  • 2
Названа причина потери секретного американского спутника
  • 10.01 07:43
  • 2
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 07:39
  • 2
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 10.01 07:22
  • 5866
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.01 07:10
  • 19
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 10.01 07:03
  • 130
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 10.01 06:39
  • 113
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 10.01 06:39
  • 5
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 10.01 05:35
  • 152
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 10.01 04:45
  • 2
Выжать последнее: украинский ЗРАК "Шилка" ЗСУ-23-4М-А.
  • 10.01 01:17
  • 1
В 2018 году в России начнется модернизация бомбардировщика Су-34
  • 10.01 00:39
  • 11
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
  • 10.01 00:24
  • 12
Как русский ученый по ошибке подарил США программу Stealth
  • 09.01 20:06
  • 1
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2017 году
другие обсуждаемые темы