Умер один из создателей ракетно-ядерного щита России Евгений Аврорин



Академик РАН Евгений Николаевич Аврорин. архивное фото.

Источник: CC BY 3.0 / Bogdanov-62 / Академик РАН Евгений Николаевич Аврорин. архивное фото.Источник: CC BY 3.0 / Bogdanov-62 /

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На 86-м году жизни скончался выдающийся разработчик ядерных зарядов, один из создателей современного отечественного ракетно-ядерного щита, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) академик Евгений Аврорин.

"Это очень тяжелая утрата не только для Снежинского ядерного центра, но и для всей атомной отрасли", - заявил представитель Росатома.

Прощание с академиком и похороны пройдут в пятницу в Снежинске.

После окончания в 1954 году Московского государственного университета имени Ломоносова Евгений Аврорин получил назначение в Конструкторское бюро-11 (ныне - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров Нижегородской области), где участвовал в разработке термоядерного заряда принципиально новой конструкции. А с 1955 года стал работать в НИИ-1011 (ныне - РФЯЦ-ВНИИТФ).

В 1957 под его научным руководством был проведен первый отечественный физический опыт, позволивший получить важную информацию о свойствах процессов в экстремальных условиях. За достигнутые результаты в области создания термоядерного оружия Аврорин в 1963 году был удостоен Ленинской премии.

С начала 1960-х Аврорин работал в области создания ядерных зарядов для мирных применений. В совокупности за эти работы в 1966 году его удостоили звания Героя Социалистического Труда.

С 1996 по 1998 Аврорин совмещал должность научного руководителя РФЯЦ-ВНИИТФ с должностью директора института. Автор и соавтор многих научных трудов. Разрабатывал различные научные направления, такие как исследование мишеней для лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), гибридные ядерные реакторы для ЛТС, обеспечение безопасности космических аппаратов при пролете хвостов комет, обсуждение альтернативных направлений ядерной энергетики.

Также Аврорин большое внимание уделял проблемам нераспространения ядерного оружия, безопасности ядерных технологий.

Академик Аврорин был награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед отечеством" II и III степени, высокими знаками отличия российской атомной отрасли, золотой медалью имени Российской академии наук. В 2012 году ему вручили Демидовскую премию. Почетный гражданин города Снежинска.