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В 2018 году на Северном флоте пройдут испытания стратегического ракетоносца "Князь Владимир"

10.01.2018 ЦАМТО 159 0
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Головной ракетоносец "Князь Владимир" проекта "Борей-А"
Головной ракетоносец "Князь Владимир" проекта "Борей-А" пополнит боевой состав ВМФ в год 60-летия атомного подводного флота России.
Источник: www.oaoosk.ru

ЦАМТО, 9 января. В 2018 году Северный флот продолжит походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море.

Продолжится освоение новых образцов вооружения и техники, личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей – в следующем году пройдут испытания стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир". В числе приоритетных задач остается целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота.

"Князь Владимир" – ракетный подводный крейсер стратегического назначения, относящийся к 4-му поколению. Это четвертый корабль проекта 955 "Борей" и первый, построенный по модернизированному проекту 955А "Борей-А". "Князь Владимир" будет отличаться от первых трех кораблей серии ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") модернизацией, проведенной по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине и управление оружием, говорится в сообщении пресс-служба Северного флота, опубликованном на сайте военного ведомства 6 января.
09.01.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
Арктика
СФ

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