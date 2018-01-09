В 2018 году на Северном флоте пройдут испытания стратегического ракетоносца "Князь Владимир"



Головной ракетоносец "Князь Владимир" проекта "Борей-А" пополнит боевой состав ВМФ в год 60-летия атомного подводного флота России.

Источник: www.oaoosk.ru Головной ракетоносец "Князь Владимир" проекта "Борей-А" пополнит боевой состав ВМФ в год 60-летия атомного подводного флота России.Источник: www.oaoosk.ru

ЦАМТО, 9 января. В 2018 году Северный флот продолжит походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море.

Продолжится освоение новых образцов вооружения и техники, личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей – в следующем году пройдут испытания стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир". В числе приоритетных задач остается целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота.

"Князь Владимир" – ракетный подводный крейсер стратегического назначения, относящийся к 4-му поколению. Это четвертый корабль проекта 955 "Борей" и первый, построенный по модернизированному проекту 955А "Борей-А". "Князь Владимир" будет отличаться от первых трех кораблей серии ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") модернизацией, проведенной по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине и управление оружием, говорится в сообщении пресс-служба Северного флота, опубликованном на сайте военного ведомства 6 января.