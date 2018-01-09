Доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН достигла 66 проц.



Военнослужащие РВСН.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС Военнослужащие РВСН.Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. В 2017 году наращивалась техническая оснащенность группировки РВСН за счет перевооружения на новые ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования.

Закупка пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами обеспечила устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения.

Работа по модернизации вооружения РВСН сегодня связана с продолжением создания и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного видов базирования, на базе которых будет формироваться перспективная группировка РВСН.

В течение последних пяти лет идет активное перевооружение группировки стационарного базирования: на ракетный комплекс шахтного базирования "Ярс" переоснащаются полки Козельской ракетной дивизии.

На ракетный комплекс "Ярс" с унифицированной ракетой идет перевооружение и мобильной группировки. Всего в период до 2026 года на этот ракетный комплекс планируется перевооружить практически все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы. В настоящее время уже завершено переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений. Высокими темпами мобильный ракетный комплекс "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки службы ракетные комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях.

Одновременно с поставками основных видов вооружения осуществляется приемка необходимых агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое применение, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 4 января.