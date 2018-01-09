В наступившем году экипажи Су-34 ЗВО опробуют новый авиационный тренажерный комплекс
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Самолет Су-34.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 9 января. В наступившем году экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) пройдут обучение на современном авиационном тренажерном комплексе в Воронежской области.
"Поступление в авиационные части ЗВО новейших тренажерных комплексов позволяет экипажам самолетов, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, в том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям", – заявил первый заместитель командира авиационного соединения ЗВО полковник Роман Костенюк.
В настоящее время в авиационных соединениях и воинских частях ЗВО, базирующихся в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской и Псковской областях функционирует более 20 подобных комплексов – тренажеры самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8 МТВ-5, Ми-35 и Ка-52.
Справочно:
Современный тренажерный комплекс, установленный в авиационной части ЗВО, выполнен в виде реальной кабины фронтового бомбардировщика Су-34. Он смонтирован в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100% присутствия в системе коллимационной визуализации, а шестиступенная динамическая система подвижности позволяет пилотам ощущать нормальную, продольную и боковую перегрузки, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, опубликованном на сайте военного ведомства 4 января.
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09.01.2018
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