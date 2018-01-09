В Сухопутных войсках разрабатывается боевая машина для переносных зенитных ракетных комплексов
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ПЗРК «Верба», выставленный на DEFEXPO India – 2016.
Источник: bmpd.livejournal.com
ЦАМТО, 9 января. По заявлению начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова, для подразделений, вооруженных ПЗРК типа "Игла-С" и "Верба", завершается разработка машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков.
Боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении.
По мобильности, скрытности, бронезащищенности, степени автоматизации работы, оснащенности средствами автономного обнаружения боевая машина не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик будет их превосходить, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 4 января.
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09.01.2018
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