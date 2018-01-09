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Дальняя авиация ВКС России в 2018 году пополнится шестью модернизированными ракетоносцами

10.01.2018 ЦАМТО 131 0
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 Военно-космических сил России выпускает крылатую ракету Х-555 по объекту ИГ в Сирии.
Источник: РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 9 января. В 2018 году в состав Дальней авиации ВКС РФ поступят еще шесть модернизированных стратегических ракетоносцев. В 2017 году их было поставлено три ед.

В течение всего 2017 года экипажи Дальней авиации принимали участие в учениях "Запад-2017", "Боевое содружество-2017", совместном учении стран ОДКБ и других мероприятиях боевой подготовки. Летчики авиационных частей Дальней авиации выполняли вылеты на воздушное патрулирование в акваториях Черного, Балтийского, Каспийского, Баренцева морей, Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. За пять лет стратегические ракетоносцы выполнили 178 полетов на воздушное патрулирование.

Для выполнения задач в Сирийской Арабской Республике привлекались стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС с применением высокоточного оружия и модернизированные самолеты Ту-22М3 с применением авиационных бомб.

Общий налет в Дальней авиации составил более 20 тыс. часов. Средний налет на экипаж – более 120 часов, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 4 января.
09.01.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-160
Ту-22
Ту-95
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