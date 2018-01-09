Комплект боевой экипировки "Ратник" для ВДВ пополнится новыми образцами вооружения
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Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС
ЦАМТО, 9 января. ВДВ переоснащаются на новый комплект боевой экипировки "Ратник", включающий в себя, помимо снаряжения и средств бронезащиты, новые образцы стрелкового оружия, значительно повышающие огневые возможности десантника в бою.
Новое автоматическое стрелковое оружие превосходит имеющиеся на вооружении образцы по некоторым параметрам на 20 проц., а новое снайперское оружие – на 15 проц.
Кроме того, устройство планок крепления прицелов, входящее в комплект "Ратника", позволит расширить возможности автоматического и снайперского оружия.
На новое оружие можно будет устанавливать лазерные указатели, унифицированные оптические, ночные и тепловизионные прицелы, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 4 января.
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09.01.2018
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