Комплект боевой экипировки "Ратник" для ВДВ пополнится новыми образцами вооружения



Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".

Источник: Ладислав Карпов/ТАСС Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. ВДВ переоснащаются на новый комплект боевой экипировки "Ратник", включающий в себя, помимо снаряжения и средств бронезащиты, новые образцы стрелкового оружия, значительно повышающие огневые возможности десантника в бою.

Новое автоматическое стрелковое оружие превосходит имеющиеся на вооружении образцы по некоторым параметрам на 20 проц., а новое снайперское оружие – на 15 проц.

Кроме того, устройство планок крепления прицелов, входящее в комплект "Ратника", позволит расширить возможности автоматического и снайперского оружия.

На новое оружие можно будет устанавливать лазерные указатели, унифицированные оптические, ночные и тепловизионные прицелы, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, опубликованном на сайте военного ведомства 4 января.