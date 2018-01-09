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Ракета Илона Маска погубила секретный спутник США

10.01.2018 Lenta.ru 179 0
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Старт американской ракеты-носителя Falcon 9
Старт американской ракеты-носителя Falcon 9.
Источник: SpaceX

Секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан. Об этом сообщает Reuters.

Falcon 9 стартовала в ночь на понедельник. Через восемь минут многоразовая первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Но выйти на расчетную орбиту ракета не смогла.

В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства. В SpaceX отказались комментировать случившееся.

Это был первый запуск ракеты компании SpaceX в 2018 году. В ноябре 2017-го в компании говорили, что в нынешнем году планируют совершить около 30 стартов.

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09.01.2018
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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН

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