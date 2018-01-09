На флоте начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров



Водолазная беседка.

Источник: http://www.tetis-pro.ru/ Водолазная беседка.Источник: http://www.tetis-pro.ru/

ЦАМТО, 9 января. Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 м.

На первом этапе подготовка будет проходить в г.Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. Второй этап подготовки будет включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ.

Непосредственно погружение на глубины свыше 400 м планируется провести с борта спасательного судна "Игорь Белоусов" с использованием глубоководного водолазного комплекса (ГВК).

Погружение на 400 м методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт".

Ранее, осенью 2017 года, водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 м, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения ВМФ, опубликованном на сайте военного ведомства 3 января.