На флоте начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров
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Водолазная беседка.
Источник: http://www.tetis-pro.ru/
ЦАМТО, 9 января. Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 м.
На первом этапе подготовка будет проходить в г.Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. Второй этап подготовки будет включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ.
Непосредственно погружение на глубины свыше 400 м планируется провести с борта спасательного судна "Игорь Белоусов" с использованием глубоководного водолазного комплекса (ГВК).
Погружение на 400 м методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт".
Ранее, осенью 2017 года, водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно осуществили погружения с борта спасательного судна на глубину 317 м, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения ВМФ, опубликованном на сайте военного ведомства 3 января.
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09.01.2018
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