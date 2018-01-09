К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации



Учения РВСН. Архивное фото.

Источник: © Фото : Минобороны России Учения РВСН. Архивное фото.Источник: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 9 января. Динамика поставки в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новых образцов техники связи позволит к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации.

В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи.

РВСН оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции телефонной связи, локально-вычислительные сети закрытого сегмента передачи данных Министерства обороны РФ.

В рамках государственных контрактов в РВСН оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием пункты управления РВСН до ракетной дивизии включительно, а также переоборудованы Центр связи РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове.

В 2014-2016 гг. данные работы проводились на арсеналах и в подразделениях 4-го Государственного центрального межвидового полигона.

Реализация намеченных мероприятий позволит достичь существенного повышения эффективности применения РВСН в части сокращения времени цикла управления и улучшения качества решений, принятых должностными лицами органов военного управления, и руководства подчиненными соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности, помехо- и разведзащищенности, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, размещенном не сайте военного ведомства 3 января.