К 2020 году РВСН полностью перейдут на цифровые технологии передачи информации
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Учения РВСН. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны России
ЦАМТО, 9 января. Динамика поставки в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новых образцов техники связи позволит к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации.
В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи.
РВСН оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции телефонной связи, локально-вычислительные сети закрытого сегмента передачи данных Министерства обороны РФ.
В рамках государственных контрактов в РВСН оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием пункты управления РВСН до ракетной дивизии включительно, а также переоборудованы Центр связи РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове.
В 2014-2016 гг. данные работы проводились на арсеналах и в подразделениях 4-го Государственного центрального межвидового полигона.
Реализация намеченных мероприятий позволит достичь существенного повышения эффективности применения РВСН в части сокращения времени цикла управления и улучшения качества решений, принятых должностными лицами органов военного управления, и руководства подчиненными соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности, помехо- и разведзащищенности, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, размещенном не сайте военного ведомства 3 января.
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09.01.2018
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