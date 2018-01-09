Для ВДВ в рамках ОКР "Тайфун-ВДВ" создан опытный образец защищенного автомобиля



Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" в песочном камуфляже, 2017 год.

Источник: АО "Ремдизель" Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" в песочном камуфляже, 2017 год.Источник: АО "Ремдизель"

ЦАМТО, 9 января. В течение нескольких лет Командованием ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводится совместная работа по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения на колесном шасси с боевыми модулями.

"В настоящее время развитие стрелкового вооружения, как основного средства воздействия на автомобильную технику, требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки", – отметил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин.В рамках опытно-конструкторской работы "Тайфун-ВДВ" создан опытный образец защищенного автомобиля. Сейчас в плановом порядке проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах.

Основным преимуществом автомобиля, наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет возможность его десантирования парашютным способом.

Серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения ВДВ, опубликованном на сайте военного ведомства 3 января.