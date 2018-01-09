Для ВДВ в рамках ОКР "Тайфун-ВДВ" создан опытный образец защищенного автомобиля
|
|
Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" в песочном камуфляже, 2017 год.
Источник: АО "Ремдизель"
ЦАМТО, 9 января. В течение нескольких лет Командованием ВДВ совместно с предприятиями промышленности проводится совместная работа по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения на колесном шасси с боевыми модулями.
"В настоящее время развитие стрелкового вооружения, как основного средства воздействия на автомобильную технику, требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки", – отметил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин.В рамках опытно-конструкторской работы "Тайфун-ВДВ" создан опытный образец защищенного автомобиля. Сейчас в плановом порядке проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах.
Основным преимуществом автомобиля, наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет возможность его десантирования парашютным способом.
Серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения ВДВ, опубликованном на сайте военного ведомства 3 января.
|
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.01.2018 Новый опытный автомобиль на базе броневика "Тайфун" создан для ВДВ - Минобороны РФ
09.10.2017 Завершена специальная экспедиция по испытанию современной и перспективной военной автомобильной техники на юге России
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
04.09.2017 Производство покрышек для отечественной бронетехники
30.08.2017 Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
24.08.2017 Пятнистая "Армата" и бронетачанка. Чем запомнился первый день "Армии-2017"
02.08.2017 Сходящие с небес
16.03.2017 На заводе КамАЗ специально для ВДВ создаются уникальные десантируемые бронированные автомобили