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В Сухопутных войсках разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс

10.01.2018 ЦАМТО 232 0
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ЗРК "Шилка"
Зенитная самоходная установка "Шилка".
Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 9 января. Новый зенитный артиллерийский комплекс придет на смену зенитным артиллерийским комплексам "Шилка".

Новый комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических БЛА, одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем ВТО, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей.

Особенностью комплекса является его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Кроме того, в 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и техникой: двух воинских формирований ПВО – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделений ПВО общевойсковых соединений – переносным зенитным ракетным комплексом "Верба".

Планомерное и ежегодное наращивания боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит к 2020 году существенно нарастить боевые возможности войск ПВО, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения Сухопутных войск, опубликованном на сайте военного ведомства 3 января.
09.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Верба ПЗРК
Шилка
Проекты
2020-й год
Арктика
БПЛА
Тор ЗРК

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