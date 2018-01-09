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Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на Северный флот

10.01.2018 ЦАМТО 128 0
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Новейший ледокол Илья Муромец. Архивное фото
Новейший ледокол Илья Муромец. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 9 января. На Северный флот 2 января прибыл новейший дизель-электрический ледокол "Илья Муромец". Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив.

Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола "Илья Муромец".

Адмирал Николай Евменов поздравил моряков с успешным завершением перехода на Северный флот и прибытием к постоянному месту базирования.

В ближайшее время экипаж судна сдаст задачи в соответствии с курсом подготовки и приступит к выполнению работ по своему прямому предназначению. Ранее ледокол успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Балтике, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
09.01.2018
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