Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Ратник" третьего поколения покажет физиологическое состояние военнослужащего

10.01.2018 ЦАМТО 177 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

ЦАМТО, 9 января. Специальный модуль, регистрирующий основные жизненные показатели человека, пройдет апробацию в Сухопутных войсках.

Для оценки функционального состояния военнослужащего разработан и проходит апробацию электронный модуль, который будет интегрирован в составе боевой экипировки "Ратник" третьего поколения. Он обладает возможностью работать как автономно, так и в составе системы управления.

Этот модуль позволяет регистрировать в режиме реального времени физиологические параметры организма: частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму, частоту дыхания, пульс и давление.

"Ратник" – российская боевая экипировка военнослужащего, именуемая также "комплектом солдата будущего". "Ратник" является частью общего проекта повышения качества отдельно взятого солдата на поле боя за счет использования новейших научных достижений в области навигации, систем ночного видения, мониторинга психофизиологического состояния солдата, использования новых материалов в изготовлении брони и тканей одежды. Система представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов.

Комплект "Ратник" отличается модульной компоновкой и приспособлен для действий в самых разных условиях и любое время суток, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, размещенном на сайте военного ведомства 31 декабря.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 07:51
  • 1
Дмитрий Рогозин сообщил о создании штаба для обеспечения развития ОПК в условиях санкций
  • 10.01 07:47
  • 2
Названа причина потери секретного американского спутника
  • 10.01 07:43
  • 2
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
  • 10.01 07:39
  • 2
"Туполев" в 2018 году начнет модернизировать дальние бомбардировщики Ту-22М3
  • 10.01 07:22
  • 5866
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.01 07:10
  • 19
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 10.01 07:03
  • 130
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 10.01 06:39
  • 113
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 10.01 06:39
  • 5
Су-30СМ станет основным самолетом морской авиации ВМФ России
  • 10.01 05:35
  • 152
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 10.01 04:45
  • 2
Выжать последнее: украинский ЗРАК "Шилка" ЗСУ-23-4М-А.
  • 10.01 01:17
  • 1
В 2018 году в России начнется модернизация бомбардировщика Су-34
  • 10.01 00:39
  • 11
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
  • 10.01 00:24
  • 12
Как русский ученый по ошибке подарил США программу Stealth
  • 09.01 20:06
  • 1
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2017 году
другие обсуждаемые темы