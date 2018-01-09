"Ратник" третьего поколения покажет физиологическое состояние военнослужащего
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Военнослужащий сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
ЦАМТО, 9 января. Специальный модуль, регистрирующий основные жизненные показатели человека, пройдет апробацию в Сухопутных войсках.
Для оценки функционального состояния военнослужащего разработан и проходит апробацию электронный модуль, который будет интегрирован в составе боевой экипировки "Ратник" третьего поколения. Он обладает возможностью работать как автономно, так и в составе системы управления.
Этот модуль позволяет регистрировать в режиме реального времени физиологические параметры организма: частоту сердечных сокращений, электрокардиограмму, частоту дыхания, пульс и давление.
"Ратник" – российская боевая экипировка военнослужащего, именуемая также "комплектом солдата будущего". "Ратник" является частью общего проекта повышения качества отдельно взятого солдата на поле боя за счет использования новейших научных достижений в области навигации, систем ночного видения, мониторинга психофизиологического состояния солдата, использования новых материалов в изготовлении брони и тканей одежды. Система представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов.
Комплект "Ратник" отличается модульной компоновкой и приспособлен для действий в самых разных условиях и любое время суток, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, размещенном на сайте военного ведомства 31 декабря.
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09.01.2018
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