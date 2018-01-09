В 2018 году морская авиация Северного флота продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе
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Противолодочный самолет Ту-142.
Источник: РИА Новости / Виталий Аньков
ЦАМТО, 9 января. В 2018 году морская авиация Северного флота продолжит патрулирование в Арктике на регулярной основе. В 2017 году экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 было проведено более 70 патрулирований в арктических районах Северного Ледовитого океана.
В ходе арктических полетов морские летчики осуществляли разведку ледового поля, данные о которой существенно облегчают навигацию гражданских судов.
Ожидается, что в 2018 году морские летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов, в том числе и с использованием заполярного аэродрома "Темп" на Новосибирских островах.
Выполнению полетов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Летные экипажи во время таких полетов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают различные вопросы на слетанность экипажей и элементы пилотирования, говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, размещенном на сайте военного ведомства 31 декабря.
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09.01.2018
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