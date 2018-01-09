ВКС подготовили более 6500 специалистов в учебных центрах за год



Военнослужащий ВС РФ.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Военнослужащий ВС РФ.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 9 января. В учебных центрах Воздушно-космических сил в 2017 учебном году прошли подготовку более 6,5 тыс. военнослужащих, из них более 800 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Свыше 60% курсантов учебных центров в ходе выпускных экзаменов оценены на "хорошо" и "отлично".

Основным направлением подготовки младших специалистов в 2018 году определена подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, при этом, не снижая требований к подготовке военнослужащих по призыву.

Акцентом станет подготовка специалистов на современные образцы вооружения, военной и специальной техники, поступающей в войска.

Учебные центры ВКС дислоцированы в Белгородской, Ростовской, Ярославской, Владимирской и Архангельской областях, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, размещенном на сайте военного ведомства 31 декабря.