ВКС подготовили более 6500 специалистов в учебных центрах за год
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Военнослужащий ВС РФ.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
ЦАМТО, 9 января. В учебных центрах Воздушно-космических сил в 2017 учебном году прошли подготовку более 6,5 тыс. военнослужащих, из них более 800 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Свыше 60% курсантов учебных центров в ходе выпускных экзаменов оценены на "хорошо" и "отлично".
Основным направлением подготовки младших специалистов в 2018 году определена подготовка военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, при этом, не снижая требований к подготовке военнослужащих по призыву.
Акцентом станет подготовка специалистов на современные образцы вооружения, военной и специальной техники, поступающей в войска.
Учебные центры ВКС дислоцированы в Белгородской, Ростовской, Ярославской, Владимирской и Архангельской областях, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, размещенном на сайте военного ведомства 31 декабря.
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09.01.2018
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