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Вторую общевойсковую армию усилили 16 модернизированных танков Т-72Б3

10.01.2018 ЦАМТО 136 0
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 9 января. Вторую гвардейскую общевойсковую армию усилили 16 глубоко модернизированных танков Т-72Б3. Они поступили в рамках перевооружения мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области.

На танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач.

На вооружение ОБТ состоит 125-мм пушка и два пулемета для поражения живой силы противника и низколетящих целей. Танк оборудован прицелом "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и тепловизором. На танке установлен метеодатчик и современный баллистический вычислитель, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, размещенном на сайте военного ведомства 30 декабря.
09.01.2018
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Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ

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