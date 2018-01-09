Вторую общевойсковую армию усилили 16 модернизированных танков Т-72Б3
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Танк Т-72Б3.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
ЦАМТО, 9 января. Вторую гвардейскую общевойсковую армию усилили 16 глубоко модернизированных танков Т-72Б3. Они поступили в рамках перевооружения мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области.
На танке Т-72Б3 установлена цифровая система управления шасси, обеспечивающая автоматизированный контроль работы силовой установки, трансмиссии и режимов автоматического переключения передач.
На вооружение ОБТ состоит 125-мм пушка и два пулемета для поражения живой силы противника и низколетящих целей. Танк оборудован прицелом "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и тепловизором. На танке установлен метеодатчик и современный баллистический вычислитель, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, размещенном на сайте военного ведомства 30 декабря.
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09.01.2018
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