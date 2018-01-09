Железнодорожные войска на Урале и в Сибири получили новейшие ремонтные комплексы



Комплекс ПРК-1М.

Источник: sdelanounas.ru Комплекс ПРК-1М.Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 9 января. Железнодорожные бригады Центрального военного округа, дислоцированные в Омской и Свердловской областях, получили по гособоронзаказу новейшие подвижные ремонтные комплексы ПРК-1М.

Комплекс ПРК-1М предназначен для выполнения технического и сервисного обслуживания, текущего и среднего ремонта специальной техники. В составе комплекса – четыре автомобиля "Урал", на которых размещены гидроманипулятор, шесть мастерских, позволяющих проводить весь комплекс обслуживания и ремонта техники в полевых условиях, при температуре до -40 град. С.

Всего в 2017 году в железнодорожные войска округа по госборонзаказу поступили более 60 образцов специальной техники, в том числе самоходные понтоны (толкачи), а также краны автомобильные и вибрационные грунтовые катки, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, размещенном на сайте военного ведомства 30 декабря.