Железнодорожные войска на Урале и в Сибири получили новейшие ремонтные комплексы
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Комплекс ПРК-1М.
Источник: sdelanounas.ru
ЦАМТО, 9 января. Железнодорожные бригады Центрального военного округа, дислоцированные в Омской и Свердловской областях, получили по гособоронзаказу новейшие подвижные ремонтные комплексы ПРК-1М.
Комплекс ПРК-1М предназначен для выполнения технического и сервисного обслуживания, текущего и среднего ремонта специальной техники. В составе комплекса – четыре автомобиля "Урал", на которых размещены гидроманипулятор, шесть мастерских, позволяющих проводить весь комплекс обслуживания и ремонта техники в полевых условиях, при температуре до -40 град. С.
Всего в 2017 году в железнодорожные войска округа по госборонзаказу поступили более 60 образцов специальной техники, в том числе самоходные понтоны (толкачи), а также краны автомобильные и вибрационные грунтовые катки, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, размещенном на сайте военного ведомства 30 декабря.
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09.01.2018
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