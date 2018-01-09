В 2018 году Черноморский флот получит порядка 10 новых кораблей и катеров
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Черноморский флот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
ЦАМТО, 9 января. В 2018 году на Черноморский флот планируется прибытие порядка 10 новых кораблей и катеров.
В течение года к местам постоянной дислокации в пункты базирования Севастополь и Новороссийск планируется прибытие фрегата "Адмирал Макаров", двух малых ракетных кораблей проекта "Буян-М", трех патрульных кораблей, в том числе головного в этой серии ПК "Василий Быков", двух тральщиков типа "Георгий Курбатов" и скоростного десантного катера нового проекта.
В 2017 году в состав флота вошли восемь единиц корабельного состава. В том числе три новые ДЭПЛ "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород", а также 4 противодесантных и рейдовых катера и судно связи.
Экипажи новых кораблей и подводных лодок состоят исключительно из военнослужащих по контракту и формируются на Черноморском флоте, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, размещенном на сайте военного ведомства 30 декабря.
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09.01.2018
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