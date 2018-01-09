SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником



Источник: © Matt Hartman via AP Источник: © Matt Hartman via AP

Это первый запуск американской компании в 2018 году

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma. Трансляцию запуска вела сама компания.

Это первый запуск SpaceX в 2018 году, он был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал в ранее специально обозначенный двухчасовой отрезок. Информация о том, какие именно функции выполняет спутник, не распространяется. Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 понедельника мск). Через восемь минут первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку.

SpaceX выбрали в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией-подрядчиком американского министерства обороны Northrop Grumman. Такое решение было обусловлено в том числе стоимостью запуска при помощи многоразовой ракеты.