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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником

10.01.2018 ТАСС 160 0
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Источник: © Matt Hartman via AP

Это первый запуск американской компании в 2018 году

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma. Трансляцию запуска вела сама компания.

Это первый запуск SpaceX в 2018 году, он был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал в ранее специально обозначенный двухчасовой отрезок. Информация о том, какие именно функции выполняет спутник, не распространяется. Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 понедельника мск). Через восемь минут первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку.

SpaceX выбрали в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией-подрядчиком американского министерства обороны Northrop Grumman. Такое решение было обусловлено в том числе стоимостью запуска при помощи многоразовой ракеты.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
SpaceX
Проекты
Falcon РН

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