SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником
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Источник: © Matt Hartman via AP
Это первый запуск американской компании в 2018 году
ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье запустила ракету Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma. Трансляцию запуска вела сама компания.
Это первый запуск SpaceX в 2018 году, он был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал в ранее специально обозначенный двухчасовой отрезок. Информация о том, какие именно функции выполняет спутник, не распространяется. Falcon 9 стартовала приблизительно в 20:00 (04:00 понедельника мск). Через восемь минут первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку.
SpaceX выбрали в качестве оператора запуска и производителя ракеты компанией-подрядчиком американского министерства обороны Northrop Grumman. Такое решение было обусловлено в том числе стоимостью запуска при помощи многоразовой ракеты.
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09.01.2018
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