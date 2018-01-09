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Российские военные обучили еще 93 сирийских саперов

10.01.2018 ТАСС 205 0
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Источник: © ТАСС

Всего для сирийской армии уже подготовлены почти 900 специалистов

ХОМС /СИРИЯ/, 9 января. Российские военные продолжают готовить саперов для разминирования освобожденных от террористов районов Сирии. В рамках программы ускоренного обучения подготовлено еще 93 специалиста из числа сирийских военных. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии выпуска слушателей курсов при Международном противоминном центре.

Специально разработанная российскими военными программа обучения позволяет готовить специалистов по разминированию в кратчайшие сроки. "Здесь в стенах центра они (сирийские военнослужащие - прим. ТАСС) в течение месяца прошли программу по очистке местности от взрывоопасных предметов. Мы проводили для них практические и теоретические занятия по изучению средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов. Также по уничтожению боеприпасов. Эти знания они в дальнейшем будут использовать на практике", - рассказал журналистам начальник филиала Международного противоминного центра гвардии подполковник Михаил Багров.

После освобождения Сирии от боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) возвращение беженцев стало одной из главных проблем: они не могут вернуться в свои дома, поскольку многие районы заминированы, а в сирийской армии не хватает саперов. "Главной целью открытия  центра была необходимость подготовки большого числа специалистов, для очистки освобожденной территории от мин  взрывчатки, которыми террористы наводнили дома и улицы. Мы выражаем большую благодарность российской армии за помощь в разминировании нашей территории и подготовку сирийских саперов. Это поможет мирным жителям побыстрее вернуться в свои дома", - отметил начальник инженерных войск Сирийской Арабской Армии генерал-лейтенант Абдул Керим Адери.

Основная проблема разминирования в Сирии заключается в необходимости обезвреживать большое количество кустарно изготовленных боеприпасов, взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки и бытовые предметы, а также мин-растяжек.

Мины растяжки - взрывные устройства, приводимые в действие от натянутой проволоки и других средств, ведущих к чеке гранаты, к мине или снаряду. Это самый распространенный вариант минирования в сельских районах Сирии.

Российские инструкторы обучают сирийских саперов хорошо отработанным и безопасным способам разминирования растяжек с помощью простых, но крайне эффективных технических средств - "кошек" для траления мин. "Они могут забрасываться как вручную, так и одиночным выстрелом из автомата", - рассказал журналистам слушатель курсов Мухаммад Салех Будель.

Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в провинции Хомс в апреле 2017 года. Еще один филиал действует в Алеппо. Российские специалисты подготовили для сирийской армии почти 900 саперов, внедрив новые методики обучения применительно к сирийскому климату и грунту. Все выпускники курсов получают миноискатели и экипировку российского производства. 
09.01.2018
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принадлежат ТАСС
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