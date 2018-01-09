Рогозин сообщил о скором начале испытаний второго МС-21



Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о подготовке к испытаниям второго магистрального лайнера МС-21, подтвердил планы начать серийное производство самолета в 2019 году.

"Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля - начале марта к испытаниям присоединится второй самолёт, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе", - сообщил Д.Рогозин в сети Facebook.

"Там же идут приготовления к запуску в 2019 году в серийное производство этого новейшего российского пассажирского лайнера", - заявил он.

По словам вице-премьера, серийно самолет будет выпускаться с двигателем ПД-14.

Как сообщал в конце декабря "Интерфакс", летные испытания российского авиадвигателя ПД-14, предназначенного для самолета МС-21-300, перешли на последний перед получением сертификата Росавиации этап.

МС-21 собирается на Иркутском авиазаводе, входящем в "Иркут". В настоящее время первый опытный образец лайнера проходит испытания, всего опытных образцов будет четыре. Как сообщалось ранее, первые летные образцы завод намерен собрать в 2019 году.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в ПАО "ОАК"). Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400 на более 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года - увеличить производство до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации. В настоящее время у "Иркута" подписаны твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21: с "дочкой" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-Сервис" (85 самолетов), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро".

У "ИрАэро" подписан твердый контракт с "Иркутом" на поставку десяти МС-21.