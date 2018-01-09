Спецназ атакует дроны



Сотрудники Росгвардии.

Источник: © РИА Новости, Саид Царнаев Сотрудники Росгвардии.Источник: © РИА Новости, Саид Царнаев

Росгвардия рассматривает вопрос о создании спецподразделения для борьбы с беспилотниками

В подразделениях специального назначения на особо охраняемых объектах могут быть созданы группы для борьбы с беспилотниками. Вопрос сейчас прорабатывается совместно с Минобороны и ФСО, сообщили "Известиям" в Росгвардии. Применение дронов террористами прогнозировалось давно, а накануне мы стали свидетелями перехода угрозы в практическую плоскость: в ночь на 6 января сирийские боевики с помощью самодельных беспилотников попытались атаковать российские военные базы в Латакии. Благодаря применению средств радиоэлектронной борьбы и зенитных комплексов "Панцирь" все дроны были обезврежены.

Как рассказал "Известиям" первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Сергей Меликов, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании штатных подразделений для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

— Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами, — сообщил Сергей Меликов. — Мы получили определенное средство, но насколько оно тяжело в эксплуатации? Надо сначала его обкатать. Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать. Но этот вопрос пока прорабатывается. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО.

Для защиты важного государственного объекта, например атомной станции, там может быть размещено специальное оборудование для борьбы с дронами. По словам Сергея Меликова, совместно с Минобороны и ФСО ведется поиск универсального решения, способного распознавать беспилотники любого типа и эффективно им противодействовать. Несколько образцов такой техники уже проходят опытную эксплуатацию. Пока они не соответствуют всем предъявляемым требованиям.

Любительские квадрокоптеры, представленные в магазинах, легко обнаружить и вывести из строя с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Но сегодня несложно создать малошумный дрон с возможностью автономного полета более часа и управления вне прямой видимости. Такой беспилотник можно оснастить радиоэлектронными компонентами, не подверженными внешнему воздействию. Тогда для его нейтрализации может потребоваться механическое средство поражения — например, ракета.

По словам эксперта рабочей группы по безопасности экспертного совета комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Юрия Захарченко, универсальной технологии борьбы с дронами пока не существует. Она должна обеспечивать обнаружение, идентификацию БЛА, наведение и применение различных средств воздействия — от радиоэлектронной борьбы до физического перехвата.

— Именно в необходимости интеграции разнородных систем и заключается сложность создания универсального комплекса, — пояснил Юрий Захарченко. — Кроме того, спектр угроз от несанкционированного применения дронов очень широк. Необходима возможность реконфигурации комплекса в зависимости от особенностей охраняемого объекта (локальный или протяженный, стационарный или мобильный) и спектра предполагаемых угроз (хулиганство, терроризм, военные дроны). Из-за сложности задачи она пока не решена нигде в мире, но такие работы ведутся. Возможно, создание отдельного подразделения Росгвардии поможет интенсифицировать исследования и разработки в этой сфере.

Как сообщило Минобороны, в ночь на 6 января российские военные в Сирии перехватили 13 беспилотников, запущенных боевиками. Часть дронов была посажена с помощью комплексов РЭБ, а часть уничтожена ПВО. По данным российского военного ведомства, в беспилотниках использовались современные технологии, ранее недоступные террористическим организациям. В частности, изделия были оснащены спутниковыми навигационными системами и системами управления большего радиуса действия. Они позволяют управлять дронами на расстоянии до 100 км и поражать цели, пользуясь навигационной информацией со спутников.

Евгений Девятьяров, Николай Сурков, Алексей Рамм