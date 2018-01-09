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Военные сказали Windows "прощай"

10.01.2018 Известия.ru 376 0
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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник: ТАСС/Петр Ковалев

Минобороны поставит на служебные компьютеры операционную систему российского производства

Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux. Это полностью отечественная разработка, ее создатель — московская компания "РусБИТех". Сейчас на российских военных компьютерах установлены лицензионные продукты Microsoft. Ранее Astra Linux стала единой операционной системой для военных автоматизированных систем управления. Для рабочих компьютеров Минобороны выбрало расширенный ее вариант — Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. На следующем этапе новая ОС будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, принципиальное решение о переводе всех компьютеров военного ведомства на российское программное обеспечение уже принято. С 2018 года Минобороны получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках.

По данным "Известий", за внедрение операционных систем отвечают два главных управления Минобороны — связи и развития информационных технологий. Если новая ОС будет соответствовать требованиям военных, ее установят на все компьютеры в ведомстве. Она станет основной "операционкой" для автоматизированных систем управления и рабочих мест, серверного и бортового оборудования военной техники.

Эту информацию "Известиям" подтвердили в АО "Научно-производственное объединение РусБИТех".

— Ключевая особенность Astra Linux Special Edition — уникальная система защиты информации, — заявил заместитель директора компании Дмитрий Донской. — Для ОС разработан графический интерфейс. "Операционка" полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив". Они являются "сердцем" суперкомпьютеров последнего поколения.

В российском офисе компании Microsoft от комментариев отказались.

Astra Linux на протяжении нескольких лет используется в автоматизированных системах управления Вооруженными силами РФ. На ней базируется информационная система Национального центра управления обороной РФ. Российская ОС уже сегодня применяется в действующих образцах вооружения и военной техники и в ряде перспективных разработок. Также она может работать на микропроцессорах ARM, используемых в планшетных компьютерах и смартфонах.

В комплект ОС входит офисное приложение LibreOffice. Для защищенного обмена информацией используется система электронного документооборота "Пергамент". Возможна установка геоинформационного приложения "Панорама" для создания и редактирования цифровых карт и планов городов. С этой ОС совместимы такие популярные в России программные продукты, как система учета "1С", антивирусы Касперского и Dr. Web.

Гендиректор компании "Базальт СПО", разработчик российской операционной системы ALT Алексей Смирнов в беседе с "Известиями" высоко оценил Astra Linux.

— Это чрезвычайно стабильная программа, которая поддерживает различные импортные и отечественные аппаратные платформы, — пояснил Алексей Смирнов. — Разговоры о полной замене иностранных операционных систем на российские ведутся довольно давно. Сейчас в связи с санкциями во всех федеральных органах принято решение ускоренными темпами переходить на отечественное программное обеспечение. Без преувеличения, это вопрос национальной безопасности. Защищенность у российской ОС в любом случае будет выше, чем у иностранной. Ведь технических возможностей проверить отечественную разработку гораздо больше. Такая замена обезопасит компьютеры военных от постороннего вмешательства.

Ранее Пентагон также объявил о планах перейти на операционную систему на основе Linux. Это объяснили соображениями безопасности. Решение было принято после того, как хакеры взломали систему управления беспилотными летательными аппаратами ВВС США, использующую Windows.


Александр Круглов, Алексей Рамм
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Страны
Россия
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Продукция
Дмитрий Донской
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