Саудовская Аравия выходит в лидеры по затратам на оборону



Солдаты и боевая техника армии Саудовской Аравии.

Источник: rslf.gov.sa Солдаты и боевая техника армии Саудовской Аравии.Источник: rslf.gov.sa

По итогам 2018 года Саудовская Аравия может войти в тройку стран с наибольшими расходами на оборону. Сегодня, 8 января, портал israeldefense.co.il сообщил о том, что правительство Саудовской Аравии утвердило на 2018 год рекордный военный бюджет.

Согласно постановлению правительства, в 2018 году на оборону Саудовской Аравии будет потрачено $56 млрд (на 10% больше, чем в минувшему году). При этом 50% прибавки будут потрачены на внутренние программы НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), ещё половина — на "развитие военного потенциала и оборонной промышленности в стране".

В предыдущие годы Саудовская Аравия была ближневосточным лидером по военным затратам и входила в мировую десятку стран с самыми высокими расходами на оборону. Из-за снижения оборонных расходов некоторых европейских стран и России в 2018 году Саудовская Аравия несомненно войдёт в мировой топ-5, а по итогам года может посоревноваться за третье место с Великобританией, запланированные расходы которой составляют около $60 млрд.

Больше всех в мире в этом году на оборону потратят США ($692 млрд) и Китай (более $200 млрд). Благодаря высоким военным затратам армия Саудовской Аравии оснащена новейшими импортными вооружениями. Кроме того, военный бюджет страны финансирует боевые действия в Йемене, которые саудовская армия ведёт с 2014 года.