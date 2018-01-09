Размышления о замене Panavia Tornado ВВС Германии



Истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado IDS (,бортовой номер 44+21, серийный номер 308/GS083/4121) из состава 51-й тактической авиационной эскадры (TLG51) ВВС Германии (c) horseedmedia.net.

Источник: bmpd Истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado IDS (,бортовой номер 44+21, серийный номер 308/GS083/4121) из состава 51-й тактической авиационной эскадры (TLG51) ВВС Германии (c) horseedmedia.net.Источник: bmpd

Как пишет старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Douglas Barrie в статье «Dogfight over Berlin: Germany’s Tornado replacement aspirations», Руководство Люфтваффе и минобороны Германии размышляют о том, какие именно самолеты – европейские или американские — должны заменить стоящие на вооружении ВВС Германии Panavia Tornado. В то время как ВВС выступают за F-35 Lightning II, минобороны обращают внимание на Eurofighter Typhoon. Наш сайт приводит перевод заметки.

Germany-taageero-FranceВместо того, чтобы задаваться вопросом, какой самолет необходим, полезнее будет спросить, какую роль должен выполнять самолет. В Люфтваффе Tornado может выступать носителем как обычного, так и ядерного оружия. Возможность нанесения ядерного удара достигается за счет оснащения самолета ядерной бомбой B61.Если Германия намеревается продолжать выполнять эту задачу в рамках НАТО, то какой бы самолет не был выбран для замены Tornado, он также должен быть носителем ядерного оружия.

Другие боевые самолеты в составе Люфтваффе, Eurofighter Typhoon, в настоящее время не могут нести ядерное оружие. В начале разработки самолета шли рассуждения на эту тему, но дальше слов дело не пошло. Разработка данной возможности для Eurofighter Typhoon возможно, ностоить это будет дорого. Европейские оборонные компании предлагают цены в пределах от 300-500 миллионов евро, в то время как существует вероятность, что США потребуют доступ к конструкции и системам самолета. Кроме того, по оценкам официальных лиц, необходимый процесс сертификации займет более семи лет. Даже если сертификация начнется сразу, это затрудняет выполнение плана Люфтваффе: там хотят начать замену Tornado в 2025 году, и самолет будет выведен из состава ВВС до 2030 года.

Немецкие самолеты Tornado являются частью стратегии НАТО по ядерному сдерживанию. Если ядерное оружие остается бомбой свободного падения, задача поразить цель, надежно защищенную самолетами-перехватчиками и продвинутой ПВО, является непростой. В таких ситуациях наибольший шанс выполнить задачу появляется именно у малозаметного самолета.

Однако одним из возможных решений проблемы по замене Tornado может принятие на вооружение относительно небольшого количества F-35 и большого числа Eurofighter Typhoon,тем самым примиряя стремления Люфтваффе и минобороны. Первый самолет выполнил бы требование о доставке ядерного оружия бомбой B61-12 и дал бы немецким ВВС малозаметную платформу, в то время как часть задач «воздух-поверхность» может выполнятся «тайфунами».

Тем не менее, Люфтваффе в настоящее время работает над заменой не только Tornado, но в более долгосрочной перспективе, и «тайфунов». В рамках программы по разработке боевой воздушной системы будущего (FCAS) первоначально планировалось ввести новый боевой самолет в эксплуатацию с 2035 года с акцентом на выполнение задач «воздух-поверхность» в качестве замены «Торнадо». По мере того, как в 2017 году шли обсуждения, а F-35 находил все большее число сторонниках, в требованиях к будущему боевому самолету Германии больше внимания уделяется задачам «воздух-воздух». Принятие на вооружение также переместилось на 2045.

Работа над FCAS в настоящее время проводится в сотрудничестве с Францией. Смещение даты принятия на вооружение более точно соответствует требованиям Франции к преемнику Rafale, а также обеспечивает более приемлемую разницу между затратами на возможную закупку F-35 и приобретением перспективного истребителя.