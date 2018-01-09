Нападение беспилотных летательных аппаратов на российские базы в Сирии

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, системой обеспечения безопасности российской авиабазы "Хмеймим" и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Беспилотный летательный аппарат боевиков, пытавшийся атаковать российские военные объекты в Сирии, январь 2018 года (с) Министерство обороны России

С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам.

Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще 3, - к пункту МТО в г. Тартус.

Шесть малоразмерных воздушных целей российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них 3 были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще 3 БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.

Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт МТО ВМФ России в г.Тартус продолжает функционировать в плановом режиме.

В настоящее время российскими военными специалистами проводится детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов, захваченных ударных БПЛА.

В результате расшифровки данных перехваченных БПЛА определено точное место их запуска.

Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.

Техническая экспертиза захваченных летательных аппаратов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров.

Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах. Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.

В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства.

В настоящее время компетентными российскими специалистами устанавливаются каналы поставки террористам данных технологий и устройств, а также изучается тип и происхождение взрывчатых смесей, использованных для СВУ.

Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране.

Беспилотный летательный аппарат боевиков, пытавшийся атаковать российские военные объекты в Сирии, и используемые с данных аппаратов сбрасываемые боеприпасы, январь 2018 года (с) Министерство обороны России

Упавший БЛА указанного типа. Хорошо видна схема подвески боеприпасов, взрыватели которых оснащены штырями для подрыва над землей, январь 2018 года (с) t.me/directorate4