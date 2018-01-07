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"Шапка невидимка" для "вежливых людей"

10.01.2018 Военно-промышленный курьер 258 0
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Военнослужащие
Военнослужащие войск специального назначения.
Источник: Кадр YouTube

Новейшие разработки сделают российских солдат малозаметными для технических средств наблюдения

Несмотря на "перманентную революцию" в военном деле, кардинально меняющую облик современной войны, некоторые базовые принципы все еще остаются неизменными. В том числе, и известная аксиома: "Пока в ходе боя на землю не ступила нога пехотинца, территория эта не считается завоеванной или освобожденной от врага".

То есть, даже при наличии "прорывных" достижений в области БПЛА и боевых роботов, пехотинцам (мотострелкам, десантникам, спецназовцам – бойцам, вооруженным стрелковым оружием) в обозримом будущем придется принимать непосредственное участие в контактных боестолкновениях.

Причем, в контексте новейших достижений серьезнейшую угрозу для пехотинца представляют современные средства наблюдения, такие как приборы ночного видения (ПНВ) последних поколений и термооптические прицелы (тепловизоры), позволяющие обнаружить противника не только в условиях плохой видимости, но и за некоторыми укрытиями. Применение в данных устройствах цифровых технологий позволит серьезно их удешевить и сделать их использование еще более массовым, сделать их частью снаряжения каждого бойца.

В контексте этого трудно переоценить разработки, позволяющие сделать военнослужащих на поле боя менее заметными для средств наблюдения.

Российскими учеными из Фонда перспективных разработок создан прообраз "стелса" для пехотинца – обмундирования, не только снижающего заметность бойца, но и имеющего еще ряд защитных функций. Ткань, из которой изготовлено обмундирование, выполненная по технологии мембраны,  не только имеет высокую водоупорность и паропропускаемость, но сможет защитить и от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов. Эта "шапка-невидимка" или, вернее, "плащ-невидимка", как рассказал глава ФПИ Андрей Григорьев, уже прошли успешные испытания.

"Экспериментальные образцы уже успешно прошли этап предварительных испытаний. Продолжается их опытное использование в составе обмундирования патрульно-постовой службы МВД России", — приводит его слова РИА Новости.

Григорьев также сообщил, что продумывается возможность использования ноу-хау и на гражданском рынке. В частности для изготовления спортивной и охотничьей одежды. Кроме того, рассматривается возможность создания на основе этой ткани спецодежды для работы в экстремальных условиях, например, за полярным кругом. Очевидно, что для "мирного" использования опция малозаметности станет излишней, и значит "конверсионная" ткань будет обходиться значительно дешевле. Возвращаясь к теме военного использования, напомним, что уже разработаны и готовятся к поставкам в подразделения ССО электроциклы-невидимки. Как сообщил портал iz.ru, боевые мотоциклы спецназа имеют вместо бензиновых двигателей электромоторы, а корпус выполнен из композитных материалов, которые позволяют минимизировать излучение тепла. Они практически невидимы не только для тепловизоров, но и для радиолокаторов. Иными словами, наша оборонка всерьез работает над тем, чтобы наши бойцы стали невидимы для неприятеля. Врагов России ожидают совсем нерадостные сюрпризы.


Борис Джерелиевский
07.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
БПЛА
Робот

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