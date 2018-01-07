"Шапка невидимка" для "вежливых людей"



Военнослужащие войск специального назначения.

Источник: Кадр YouTube Военнослужащие войск специального назначения.Источник: Кадр YouTube

Новейшие разработки сделают российских солдат малозаметными для технических средств наблюдения

Несмотря на "перманентную революцию" в военном деле, кардинально меняющую облик современной войны, некоторые базовые принципы все еще остаются неизменными. В том числе, и известная аксиома: "Пока в ходе боя на землю не ступила нога пехотинца, территория эта не считается завоеванной или освобожденной от врага".

То есть, даже при наличии "прорывных" достижений в области БПЛА и боевых роботов, пехотинцам (мотострелкам, десантникам, спецназовцам – бойцам, вооруженным стрелковым оружием) в обозримом будущем придется принимать непосредственное участие в контактных боестолкновениях.

Причем, в контексте новейших достижений серьезнейшую угрозу для пехотинца представляют современные средства наблюдения, такие как приборы ночного видения (ПНВ) последних поколений и термооптические прицелы (тепловизоры), позволяющие обнаружить противника не только в условиях плохой видимости, но и за некоторыми укрытиями. Применение в данных устройствах цифровых технологий позволит серьезно их удешевить и сделать их использование еще более массовым, сделать их частью снаряжения каждого бойца.

В контексте этого трудно переоценить разработки, позволяющие сделать военнослужащих на поле боя менее заметными для средств наблюдения.

Российскими учеными из Фонда перспективных разработок создан прообраз "стелса" для пехотинца – обмундирования, не только снижающего заметность бойца, но и имеющего еще ряд защитных функций. Ткань, из которой изготовлено обмундирование, выполненная по технологии мембраны, не только имеет высокую водоупорность и паропропускаемость, но сможет защитить и от мельчайших опасных частиц, в том числе вирусов. Эта "шапка-невидимка" или, вернее, "плащ-невидимка", как рассказал глава ФПИ Андрей Григорьев, уже прошли успешные испытания.

"Экспериментальные образцы уже успешно прошли этап предварительных испытаний. Продолжается их опытное использование в составе обмундирования патрульно-постовой службы МВД России", — приводит его слова РИА Новости.

Григорьев также сообщил, что продумывается возможность использования ноу-хау и на гражданском рынке. В частности для изготовления спортивной и охотничьей одежды. Кроме того, рассматривается возможность создания на основе этой ткани спецодежды для работы в экстремальных условиях, например, за полярным кругом. Очевидно, что для "мирного" использования опция малозаметности станет излишней, и значит "конверсионная" ткань будет обходиться значительно дешевле. Возвращаясь к теме военного использования, напомним, что уже разработаны и готовятся к поставкам в подразделения ССО электроциклы-невидимки. Как сообщил портал iz.ru, боевые мотоциклы спецназа имеют вместо бензиновых двигателей электромоторы, а корпус выполнен из композитных материалов, которые позволяют минимизировать излучение тепла. Они практически невидимы не только для тепловизоров, но и для радиолокаторов. Иными словами, наша оборонка всерьез работает над тем, чтобы наши бойцы стали невидимы для неприятеля. Врагов России ожидают совсем нерадостные сюрпризы.

Борис Джерелиевский