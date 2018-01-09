Ремонт против "Пэтриотизма"



ЗРС С-300ВМ "Антей-2500" в Венесуэле.

Источник: pilot.strizhi.info / samoletchik.livejournal.com ЗРС С-300ВМ "Антей-2500" в Венесуэле.Источник: pilot.strizhi.info / samoletchik.livejournal.com

Мало продать оружие, надо экспортировать его обслуживание и модернизацию

Вопросы военно-технического сотрудничества все чаще обсуждаются на встречах президента с руководящим составом Минобороны, рассматриваются на заседаниях Совета безопасности РФ и ВПК, освещаются в СМИ. Совещание, проведенное в ноябре 2017 года в Сочи, не стало исключением. Кроме вопросов, связанных с выполнением гособоронзаказа, на нем была затронута тема совершенствования ВТС с зарубежными странами.

Наша страна официально вошла в состав государств, занимающихся ВТС, с 50-х годов, когда при Министерстве внутренней и внешней торговли было создано Главное инженерное управление (ГИУ). В настоящее время официальным государственным посредником, осуществляющим ВТС с зарубежными странами, является открытое акционерное общество "Рособоронэкспорт", которое функционирует в составе корпорации "Ростех".

Наибольший размах деятельность Рособоронэкспорта и предшествующих ему организаций получила в области экспортных поставок и продаж наших ВВТ за рубеж. К 2000 году в дальнее и ближнее зарубежье только систем и средств ПВО было отгружено около 18 тысяч образцов, не говоря уже о другом вооружении и военной технике, которых также поставлено десятки тысяч единиц.

К настоящему времени достоверно доказано, что ЗРС семейства С-300П и С-300В по своим боевым, техническим и эксплуатационным характеристикам существенно превосходят американский ЗРК "Пэтриот" всех модификаций. Но ЗРС семейства С-300П и С-300В экспортированы только в четыре страны, а ЗРК "Пэтриот" – в 17.

Появилась информация о возможной закупке в ближайшей перспективе Саудовской Аравией и Турцией наших ЗРС С-400. Но ведь мало кто знает, что эти решения возникли не спонтанно, презентации систем ряда С-300 и перспектив их развития (С-400) и в Саудовской Аравии, и в Турции проводились еще в 90-е. Понадобилось более 20 лет для подвижек в этом вопросе, что наглядно характеризует нашу активность на внешних рынках.

В настоящее время на вооружении иностранных армий все еще находятся многие тысячи единиц ВВТ из нашей страны. Однако из-за длительных сроков эксплуатации, а также в связи с интенсивным развитием и совершенствованием форм и способов вооруженной борьбы, эти изделия уже не в полной мере отвечают современным требованиям, что подтверждается результатами локальных и региональных конфликтов последних лет. Ранее поставленное инозаказчику зенитное вооружение устаревает не только из-за физического износа и выработки ресурса, но и из-за высоких темпов развития средств воздушно-космического нападения, с которыми ВВТ ПВО ранних поколений эффективно бороться не могут.

Кто закажет модернизацию

Одним из главных направлений совершенствования боевых и эксплуатационных характеристик ранее поставленных за рубеж ВВТ ПВО является развертывание и проведение работ по их модернизации. Без ее перманентного проведения темпы совершенствования ВВТ ПВО не будут отвечать на угрозы переоснащенных СВКН. Закупать только ВВТ ПВО нового поколения практически невозможно и нецелесообразно. Однако состояние дел по модернизации ранее поставленных за рубеж ВВТ ПВО далеко от требуемых.

vpk-news.ru

Понятно, что развертыванию работ должна предшествовать реализация целого ряда мероприятий. Это в первую очередь проведение соответствующих ОКР по тактико-техническим заданиям гензаказчика, создание опытных образцов модернизированных ВВТ, проведение испытаний, принятие решения о целесообразности использования в дальнейшем, выработка форм и способов совершенствования средств ПВО, находящихся у инозаказчика, и ряд других. Важное место занимает вопрос финансирования работ.

По действующим положениям официальным и монопольным генеральным заказчиком ВВТ ПВО является Минобороны РФ. Но оно по ряду причин потеряло интерес к ОКР по модернизации этого вооружения и финансированию работ. ОАО "Рособоронэкспорт", кроме декларативного возложения на него обязанностей по модернизации, техническому обслуживанию и ремонту ранее поставленных ВВТ, реальными возможностями, в первую очередь правовыми, не обладает.

Покупай советское!

Эти проблемы возникли не сегодня. Еще в конце прошлого столетия была предпринята попытка создать правовое поле для проведения работ в области модернизации вооружения, поставленного за рубеж. В 1998 году ГК "Росвооружение" совместно с Минобороны РФ разработала и утвердила совместное "Решение о порядке взаимодействия Министерства обороны России и федерального государственного унитарного предприятия "Государственная компания "Росвооружение" при организации и проведении модернизации вооружения и военной техники, поставленной инозаказчикам". Это юридический документ, определяющий права и обязанности сторон при проведении ОКР по модернизации ВВТ.

Согласно этому решению при проведении работ по модернизации ГК "Росвооружение" стала выступать в роли созаказчика, а также решать вопросы инвестирования этих работ. Кроме того, были определены и согласованы основные принципы взаимодействия Минобороны России и ГК по модернизации поставленного за рубеж вооружения, в том числе порядок внесения предложений, определение головного исполнителя и соисполнителей, проведение переговоров с инозаказчиками после заключения Минобороны о возможности и целесообразности проведения этих работ, а также приглашения на переговоры специалистов военного ведомства и промышленности. Также предусматривалось, что тактико-технические задания на ОКР по модернизации утверждаются совместно Минобороны России и ГК "Росвооружение".

Были определены, согласованы и начали внедряться в жизнь основные направления (концепции) модернизации различных видов ВВТ, суть которых сводилась к следующему:

достижение наиболее полного использования потенциальных возможностей, заложенных в ранее поставленное вооружение. Внедрение современных способов и средств обработки информации, в том числе цифровых;

повышение тактико-технических характеристик и помехозащищенности систем оружия и комплексов, реализация более сложных алгоритмов боевой работы и управления ракетами. Автоматизация процессов, сведение до минимума влияния человеческого фактора на результаты боевого применения модернизированных ВВТ;

перевод модернизируемой и вновь разрабатываемой аппаратуры на современную твердотельную элементную базу;

сокращение расходов на эксплуатацию за счет обеспечения стабильности характеристик ВВТ и сведения к минимуму необходимости проведения регламентных и настроечных работ;

возможность реализации доработок и модернизации в местах эксплуатации ВВТ, то есть непосредственно у инозаказчика, с привлечением его научно-промышленного потенциала для проведения указанных работ.

Ряд образцов, работы по модернизации которых прошли успешно, ГК "Росвооружение" и Минобороны РФ продемонстрировали потенциальным инозаказчикам.

Проведенная работа позволила в последующем заключить с рядом стран контракты на модернизацию ранее поставленных ВВТ.

Но на этом эпопея модернизации ранее поставленных за рубеж ВВТ ПВО фактически закончилась. Изменение структуры и форм собственности ГК "Росвооружение", бесконечная смена руководства компании, придание Минобороны РФ нового облика привели к тому, что это направление ВТС заинтересованными организациями не стало рассматриваться как одно из главных, во всяком случае в части ВВТ ПВО.

Окончательная бумага

Пришло время, когда развертывание работ по модернизации ранее поставленных за рубеж вооружения и военной техники должно рассматриваться как одно из главных направлений ВТС. Вместе с тем единой государственной политики в этом вопросе нет.

Представляется, что в первую очередь необходимо разобраться между своими организациями, причастными к модернизации ВВТ. Начать необходимо, видимо, с отработки "Положения о порядке взаимодействия уполномоченных организаций и предприятий при организации и проведении модернизации вооружения и военной техники, поставленных инозаказчикам", которое явилось бы юридическим документом, определяющим права и обязанности сторон при проведении ОКР и другого вида работ по модернизации ВВТ, а также их финансирования. Кроме того, представляется целесообразным подготовить программу наших действий, в которой предусмотреть разработку перечня поставленных за рубеж ВВТ с привязкой к странам-импортерам, его модификаций, количества. В ней должны быть отражены виды вооружений, на которые уже имеется техническая документация на модернизацию, и те ВВТ, для улучшения характеристик которых требуется проведение ОКР с указанием ожидаемых сроков проведения этих работ и их стоимости. В целом в основу должен быть положен опыт по модернизации ВВТ, накопленный ГК "Росвооружение" в 90-е.

Основным инициатором и исполнителем этих работ, видимо, должен быть Ростех, а лучше бы Рособоронэкспорт, которые наиболее заинтересованы в решении этих вопросов. Конечно, свою лепту в работу могла бы внести и Федеральная служба по ВТС, но, по моему мнению, это амбициозная организация, не вносящая практического вклада. Достаточно прочитать статью заместителя ее руководителя, в которой, например, сказано, что в России сейчас выстроена и действует оптимальная модель государственного управления ВТС в виде трехуровневой структуры: президент Российской Федерации – правительство Российской Федерации – Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству…

Оказывается, что головная организация по ВТС – это Федеральная служба ВТС, а остальные даже не названы, они перечислены вскользь ("спецэкспортеры, предприятия-разработчики и производители продукции военного назначения", как названо в статье).

Инозаказчику – иносервис

Несколько слов о снабжении инозаказчиков ЗИП. Это также не новый вопрос, возник он еще в 90-е, так как старая элементная база, на которой в основном были созданы ВВТ ПВО первых поколений, поставленные за рубеж, перестала производиться. Одним из способов решения этого вопроса было опять-таки совместное решение ГК "Росвооружение" и Минобороны РФ. Этим решением предусматривалось при утилизации выслуживших установленные сроки ВВТ Мин-обороны той номенклатуры, которая поставлялась за рубеж, отбирать узлы и блоки, сохранившие ресурс, и использовать их после проверки и настройки в качестве ЗИП.

Однако из-за сложности реализации и имеющей место бюрократии это решение не прижилось. Степень удовлетворения заявок инозаказчиков на ЗИП стали определять не по факту восстановления боеготовности конкретного образца ВВТ, а по процентному выполнению работ, что далеко не одно и то же.

В этой связи представляется правильной тенденция создания за рубежом сервисных центров по обслуживанию, ремонту и модернизации поставленных ВВТ.

Александр Лузан, доктор технических наук, генерал-лейтенант

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 1 (714) за 10 января 2018 года