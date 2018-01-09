Законы и заделы



Олег Лавричев.

Источник: vpk-news.ru Олег Лавричев.Источник: vpk-news.ru

Конструкторский потенциал требует государственной поддержки

Подрядчиков по контрактам гособоронзаказа необходимо уравнять в правах с головным исполнителем. Предложения об этом внесены в план работы на 2018 год группы Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ. Их инициатор – генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев.

Насущность изменений в ФЗ-275 "О государственном оборонном заказе" обсуждалась в июне прошлого года на заседании Совета по законодательному обеспечению ОПК и ВТС при Совете Федерации. Для многих предприятий, заявил тогда Олег Лавричев, представляют огромную трудность получение прибыли при поэтапном выполнении заказа и даже возврат собственных средств, затраченных на закупку сырья, материалов, комплектующих. Кроме того, "оборонщиков" не устраивают сроки согласования контрактов, словом, все то, что требует от них ФЗ-275.

“Предприятия не знают, как подступиться к средствам фондов развития промышленности”

Как председатель Комитета по экономике и промышленности Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев представляет весь региональный ОПК. Для защиты его интересов активно используется площадка Экспертного совета ФАС. Исходя из требований ФЗ-275, констатировал Лавричев на очередном заседании, предприятия не могут обслуживать кредиты, лишены возможности возврата с отдельного счета займов и процентов по ним, если деньги взяты в неуполномоченных банках или привлечены на создание производственных мощностей и страховых запасов под выполнение ГПВ.

Гендиректор АПЗ предлагает снять эти барьеры. Кроме того, необходимо дополнить закон нормой, позволяющей не только "головникам", но и исполнителям низших уровней кооперации закрывать госконтракт поэтапно, получая при этом причитающуюся часть прибыли и не дожидаясь, когда сделка с заказчиком будет закрыта окончательно. Требует изменений методология учета расходов по гособоронзаказу, связанных со специспытаниями. Ранее они включались в себестоимость на уровне цеха, затраты на хранение и утилизацию в расчет не брались. Также необходимо, как подсказывает опыт, разрешить предприятиям возмещение с отдельного счета командировочных, расходов на выплаты стимулирующего характера.

Все предложения главы АПЗ основываются на опыте работы предприятий Нижегородской области. Многие вопросы, волнующие промышленников: ценообразование, финансирование и авансирование ГОЗ, оптимизация некоторых механизмов, обеспечивающих его своевременное выполнение, проработаны и поддержаны.

На недавнем заседании Совета по законодательному обеспечению ВПК и ВТС при Совфеде Лавричев заявил: "Я второй раз выступаю на этой площадке: в июне этого года как докладчик, а сегодня уже как член Совета по законодательному обеспечению ОПК в Комитете по безопасности и обороне Совета Федерации. Первое мое участие как раз касалось вопросов и инициатив, связанных с необходимостью внесения изменений в ФЗ-275 "О гособоронзаказе". Тогда были сформулированы конкретные поправки в этот закон, после рассмотрения которых Советом Федерации в июле президентом РФ были приняты некоторые изменения".

“По сравнению с 2013 годом инвестиции снизились на 50 процентов. Предприятия фактически прекратили банковские заимствования на эти цели”

Есть у главы АПЗ предложения и по совершенствованию механизмов стимулирования конструкторского потенциала ОПК. Практика показывает, что прежние заделы исчерпаны. "Сейчас новые условия, время и угрозы, которые испытывает наше государство. Чтобы обеспечить военный паритет, нужно применять самые передовые средства вооружения, разрабатываемые в кратчайшие сроки и обеспечивающие высокое качество. Поэтому развитие конструкторского потенциала, безусловно, связано с необходимостью государственной поддержки ОКР, выделением федеральных и региональных средств, субсидий, льгот тем предприятиям, которые занимаются инициативными разработками пока большей частью за свой счет", – подчеркнул Лавричев.

Многие задачи требуют решения на федеральном уровне. Гендиректор АПЗ считает, что таргетирование инфляции, чем упорно занимается Центробанк, – ложная цель. Для того чтобы достичь главной – развития экономики, надо делать доступными механизмы кредитования, понижая ставку рефинансирования. Инвестиции в обрабатывающей промышленности в 2016 году снизились по сравнению с 2013-м на 50 процентов. Предприятия фактически прекратили банковские заимствования на эти цели. В основном инвестиции идут за счет собственных средств, которых не хватает на удовлетворение всех потребностей. Предприятиям нужна господдержка. По идее ее оказывают общероссийский и региональные фонды развития промышленности. В 2015–2017 годах в федеральный ФРП поступили заявки нижегородских промпредприятий на сумму 11,5 миллиарда рублей. Но льготные займы составили всего 1,15 миллиарда. Дело в том, отмечают эксперты, что предприятия не знают, как подступиться к средствам фондов. По мнению Лавричева, качественная подготовка пакета документов на выделение финансирования требует много времени и не всегда дает ожидаемый результат: "Наши промышленники смогут решить все поставленные президентом задачи по трансформации и повышению эффективности экономики. Но для этого нужна не лозунговая, а реальная и грамотная государственная поддержка на федеральном уровне. Только в этом случае будет обеспечено поступательное развитие как промышленности и экономики региона, так и всей страны в целом".

В 2018 году будет возобновлена практика проведения выездных заседаний совета на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В октябре такое заседание планируется провести на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина.

Петр Камнев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 1 (714) за 10 января 2018 года