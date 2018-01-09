В составе ВМС Украины будет сформирован Корпус морской пехоты
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Как сообщил украинский веб-ресурс "Український мілітарний портал" со ссылкой на "собственные источники в Генеральном штабе" [вооруженных сил Украины], в 2018 году в составе военно-морских сил Украины (ВМСУ) планируются сформировать "Корпус морской пехоты", который объединит все части морской пехоты и береговых артиллерийских частей ВМСУ под единым органом управления. Организационно-штатные изменения проводятся в рамках оптимизации органов управления войсками и приведением структуры ВМС Украины как в соответствие стандартам НАТО, так и вызовам, стоящим перед ВМСУ на сегодня.
Подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины на параде в Николеве, 17.10.2017 (с) www.facebook.com/36obrmp
Управление Корпуса будет размещено в Николаеве. На сегодня в составе войск береговой и территориальной обороны ВМСУ (правопреемником которых станет Корпус) находятся:
36-я отдельная бригада морской пехоты (Николаев), в состав которой входят 1-й Феодосийский, 501-й и 503-й отдельные батальоны морской пехоты, дислоцированные в Николаеве, Бердянске и Мариуполе соответственно;
137-й отдельный батальон морской пехоты (поселок Дачное, Одесская область);
406-я отдельная артиллерийская бригада (Николаев), с отдельными дивизионами в Очакове, Дачном, Белгород-Днестровском;
32-й отдельный реактивный артиллерийский полк (Алтестово, Одесская область).
Эти силы и войдут в состав Корпуса. Также, возможно развертывание новых подразделений боевого и тылового обеспечения.
Среди вероятных командиров Корпуса озвучивается фамилия полковника Сергей Тартаковского, который на сегодня занимает должность начальника отдела морской пехоты командования ВМСУ.
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09.01.2018
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