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В составе ВМС Украины будет сформирован Корпус морской пехоты

10.01.2018 bmpd.livejournal.com 91 0
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Как сообщил украинский веб-ресурс "Український мілітарний портал" со ссылкой на "собственные источники в Генеральном штабе" [вооруженных сил Украины], в 2018 году в составе военно-морских сил Украины (ВМСУ) планируются сформировать "Корпус морской пехоты", который объединит все части морской пехоты и береговых артиллерийских частей ВМСУ под единым органом управления. Организационно-штатные изменения проводятся в рамках оптимизации органов управления войсками и приведением структуры ВМС Украины как в соответствие стандартам НАТО, так и вызовам, стоящим перед ВМСУ на сегодня.

Подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины на параде в Николеве, 17.10.2017 (с) www.facebook.com/36obrmp

Управление Корпуса будет размещено в Николаеве. На сегодня в составе войск береговой и территориальной обороны ВМСУ (правопреемником которых станет Корпус) находятся:

36-я отдельная бригада морской пехоты (Николаев), в состав которой входят 1-й Феодосийский, 501-й и 503-й отдельные батальоны морской пехоты, дислоцированные в Николаеве, Бердянске и Мариуполе соответственно;

137-й отдельный батальон морской пехоты (поселок Дачное, Одесская область);

406-я отдельная артиллерийская бригада (Николаев), с отдельными дивизионами в Очакове, Дачном, Белгород-Днестровском;

32-й отдельный реактивный артиллерийский полк (Алтестово, Одесская область).

Эти силы и войдут в состав Корпуса. Также, возможно развертывание новых подразделений боевого и тылового обеспечения.

Среди вероятных командиров Корпуса озвучивается фамилия полковника Сергей Тартаковского, который на сегодня занимает должность начальника отдела морской пехоты командования ВМСУ.
09.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Украина
Проекты
NATO

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